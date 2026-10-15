¿Conviene un club de precios? Haz esta cuenta antes de decidir

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Un club de precios puede ayudarte a gastar menos en productos que compras una y otra vez. Pero antes de pagar una membresía, vale la pena hacerse una pregunta: ¿el ahorro que conseguirías durante el año superaría el costo de entrar? La respuesta depende de lo que consumes, cuánto espacio tienes y qué productos realmente te salen más baratos.

Si te preguntas si conviene un club de precios, empieza por revisar cómo funciona. En Sam´s Club, por ejemplo, la membresía de club de precios tiene distintos niveles: Benefits da acceso al Club y sus beneficios, mientras que Plus suma ventajas como una recompensa anual en compras elegibles.

¿Qué cambia frente al autoservicio o una tienda de descuento?

La diferencia más visible es la cuota anual. En un autoservicio o una tienda de descuento puedes entrar sin pagar membresía; en un club, ese costo se suma a tu presupuesto. A cambio, encuentras presentaciones grandes y multipacks pensados para quienes consumen ciertos productos con frecuencia.

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También cambia la forma de elegir. En lugar de ofrecer muchas versiones de un mismo artículo, un club suele trabajar con una selección más acotada y productos de marca propia. Eso puede facilitar la compra habitual, aunque si buscas un tamaño o una marca muy específica quizá tengas que conseguirlos en otro lugar.

La clave está en no asumir que todo paquete grande cuesta menos. Para evaluar si te sirve comprar despensa al mayoreo, compara el precio por kilo, litro o pieza con el de la presentación que sueles llevar. Después pregúntate si terminarás el producto antes de que se deteriore.

Una canasta familiar para hacer números

Tomemos como referencia una familia de cuatro personas. BBVA México señala, a partir de una estimación de CONEVAL, que una despensa básica puede costar hasta $2,144 por persona al mes. Multiplicar esa cifra por cuatro da $8,576 mensuales como punto de partida, aunque cabe recordar que el presupuesto no será igual para todas las familias.

De ese total, imaginemos que la familia destina $3,000 al mes a productos que consume con regularidad y puede guardar sin problema. La siguiente es una simulación, con diferencias de precio hipotéticas para mostrar el cálculo:

Si la familia mantuviera ese consumo y esas diferencias durante doce meses, el ahorro por volumen sería de $1,488 al año. Los otros $5,576 de su presupuesto mensual quedan fuera de la comparación: no sería honesto aplicarles el mismo porcentaje sin saber dónde compran esos productos ni cuánto cuestan.

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¿Cuánto tendrías que gastar para recuperar la cuota?

La cuenta es sencilla: cuota anual ÷ ahorro mensual estimado = meses necesarios para recuperarla.

En nuestra canasta hipotética, $124 de ahorro al mes permitirían recuperar una cuota de $600 en casi cinco meses. Al cabo de un año, quedarían $888 de diferencia a favor.

¿Y cuál es el punto de equilibrio en el gasto mensual? Si conservas la misma mezcla de productos y el mismo ahorro promedio del ejemplo, necesitarías gastar aproximadamente:

*$1,210 al mes en las categorías comparables para recuperar una cuota anual de $600.

*$2,420 al mes en esas categorías para recuperar una cuota anual de $1,200.

Esas cifras no representan toda la despensa: solo los productos donde verificaste una diferencia de precio y que sabes que vas a consumir. Si tus precios reales arrojan un ahorro menor, necesitarás gastar más para recuperar la cuota; si arrojan uno mayor, menos.

¿Cuándo podría no convenirte?

Una persona sola o una pareja con consumo bajo puede tardar más en terminar un multipack. Si además hay poco espacio de almacenamiento, comprar presentaciones grandes puede significar guardar productos durante meses o desperdiciar alimentos. En ese escenario, el menor precio por unidad quizá no compense la cuota.

También puede ocurrir que tus marcas habituales, las ofertas del autoservicio o tus compras en otros comercios ya te den un buen precio. Para saberlo, guarda algunos tickets recientes y arma una lista de diez productos que repites cada mes. Comparar esa lista con precios por unidad te dará una respuesta más cercana a tu realidad que cualquier porcentaje general.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que comprar toda mi despensa en el Club para que valga la pena?

No. Lo que importa es cuánto ahorras al año en los productos que sí te conviene comprar allí, una vez descontada la cuota. Puedes seguir adquiriendo el resto donde se ajuste mejor a tus necesidades.

¿Un hogar de dos personas puede recuperar la membresía?

Sí, pero depende de su consumo. Si usa con frecuencia productos de larga duración, puede alcanzar el punto de equilibrio. Si compra poco o desecha parte de los paquetes, quizá no lo logre.

¿Debo incluir las recompensas de Plus en el cálculo?

Puedes hacerlo si conoces las condiciones aplicables y estimas cuánto recibirías con tus compras habituales. Para una primera comparación, calcula cuánto ahorrarías solo por los precios; después añade los beneficios que realmente aprovecharías.

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La respuesta está en tus compras de siempre

Antes de tomar la decisión, anota cuánto gastas cada mes en productos que podrías comprar en presentaciones grandes, compara sus precios por unidad y proyecta la diferencia a doce meses. Resta la cuota anual y considera si tienes espacio para guardar todo sin desperdiciar. Con esa cuenta podrás saber si un club de precios encaja con tu hogar y tu forma de comprar.