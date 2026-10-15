Tormenta "Rachel" deja 8 muertos en Baja California

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TIJUANA, BC, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El saldo de víctimas mortales en Baja California, tras el paso de la tormenta "Rachel" subió a ocho, entre ellas cuatro menores de edad, informó el general Daniel Gallegos, comandante de la Segunda Zona Militar.

Detalles confirmados

Además, continúan las labores de búsqueda para localizar a otras dos personas señaladas como desaparecidas.

"Tenemos la localización de un menor con vida y, lamentablemente, el fallecimiento de ocho personas. Continuamos en la búsqueda de dos personas más", expuso el general al presentar un informe sobre los daños provocados por el ciclón en la entidad.

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Acciones de la autoridad

Precisó que todas las víctimas se encontraron en el municipio de Ensenada, el más afectado por la tormenta.

Sobre las víctimas se informó que los menores son un niño de cuatro años, otro de 14, una menor de 13 y un adolescente de 17.

Las otras personas fallecidas son mujeres de entre 30 y 35 años y un hombre de 51.

Por su parte, la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, firmó este miércoles una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural para obtener fondos y apoyos, por parte de los gobiernos estatal y federal, para enfrentar las afectaciones ocasionadas por "Rachel".