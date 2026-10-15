Carlos Rivera suspende conciertos para someterse a una cirugía

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera hará una pausa obligada en su carrera por motivos de salud; y es que, entrará a quirófano para tratar una lesión en las cuerdas vocales.

Hace unas semanas, el cantante reveló que, por recomendación de sus doctores, se tomaría un mes de descanso para sanar los problemas que presentaba su voz; por lo que pospuso varios de sus compromisos laborales.

En un comunicado, publicado en redes sociales, adelantó que su regreso a los escenarios ocurriría este 23 de octubre, en su natal Tlaxcala.

Sin embargo, una nueva actualización de su salud reveló que este regreso será temporal, pues será sometido a una intervención quirúrgica en noviembre próximo.

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"Por indicación médica, Carlos Rivera deberá suspender temporalmente todas las actividades profesionales que impliquen el uso o esfuerzo de la voz", explicó su equipo de trabajo.

Suspensión y reprogramación de conciertos

La operación obligará al intérprete a modificar nuevamente su agenda, específicamente las cuatro presentaciones previstas para este mes en Ecuador, Costa Rica y México.

Las nuevas fechas quedan de la siguiente manera:

*5 de noviembre en Quito, se realizará el 27 de mayo del 2027

*7 de noviembre en Guayaquil, pasa a 29 de mayo del 2027

*14 de noviembre en Costa Rica, se cambia al 3 de abril de 2027

*28 de noviembre en Monterrey, ahora será el 22 de mayo de 2027

Mientras que el espectáculo programado para el 26 de noviembre en Querétaro queda cancelado.

Reacciones y mensaje a sus seguidores

Finalmente, Rivera lamentó todas las complicaciones que su situación pudiera ocasionarle a sus fans, pero al tratarse de su salud espera puedan comprenderlo y apoyarlo.

"Carlos lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradece de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo de sus Riveristas y de todo su público".