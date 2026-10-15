El fantástico laberinto que cruzó Del Toro

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La primera vez que Doug Jones llegó a maquillaje para ser caracterizado como el fauno, con el prostético diseñado para su interpretación y los acabados de árbol, fue encerrado por 11 horas.

"Eso sólo fue al inicio, después bajó el tiempo porque en la película el personaje va rejuveneciendo. Pero Doug merece todo el reconocimiento, tuvo mucha paciencia, estaba horas en la sala de maquillaje y nunca se quejó, porque también hizo al hombre blanco (que come niños)", recuerda la productora Bertha Navarro.

Para Doug la invitación a participar en "El laberinto del fauno" fue maravilloso, porque Guillermo del Toro siempre había tocado en sus cintas el monstruo que toda la gente que lleva adentro, aunque de manera artística.

"Creo que Guillermo toca al monstruo que todos llevamos dentro. Suele incluir personajes en sus historias que están atravesando sus propios problemas.

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"Cuando era joven sentía que yo era el monstruo de la habitación, era el que no tenía la apariencia adecuada, el que no encajaba con los demás", considera el actor.

Veinte años después, el personaje imaginado por Guillermo del Toro sigue dando de qué hablar, porque la película El laberinto del fauno tendrá un reestreno a partir de hoy en salas mexicanas, tanto 3D como 4K, tecnología supervisada por el propio realizador.

Nada mal para una película que no fue fácil hacer. Desde un inicio tanto Navarro como Del Toro sabían que era una historia que no podía hacerse en México por su alto costo (20 millones de dólares) y decidió ubicarse durante el periodo franquista español.

El bosque se pinta de amarillo

Como locación principal se eligió un bosque de pinos, a una hora de Madrid. Cuando se visitó el lugar era verde y hermoso, pero previo al rodaje se registraron altas temperaturas que ocasionaron que todo se hiciera amarillo.

El equipo comandado por Eugenio Caballero, que a la postre recibiría el Oscar por Diseño de Producción, tuvo que usar aserrín pintado de verde y colocar helechos de plástico para disimular el entorno.

"Lo que se hizo entonces fue comenzar a filmar las escenas en foros, para darle más tiempo a que todo se arreglara", cuenta Bertha.

Su hermano, Guillermo Navarro, fue el responsable de la dirección de fotografía, la Academia también le daría un premio.

En la escena en la que hay un ataque nocturno guerrillero a los militares, tuvo que usar su creatividad mexicana porque debido a las altas temperaturas, las autoridades prohibieron el uso de todo explosivo.

"Llevé luces grandes de teatro y había morteros de arena, eso es lo que explota, no estaba preparado eso, fue sacarlo de la bolsa ante los imprevistos", comenta el técnico.

Y aunque hay muchas escenas nocturnas, revela el cinefotógrafo, en realidad se filmaron de día utilizando filtros. Sólo alguna secuencia (la del asesinato) fue rodada de noche.

Selección de elenco y rodaje en Madrid

Bertha y Del Toro radicaron en Madrid por un año. Ahí eligieron al elenco y vieron a decenas de niños hasta llegar a Ivana Baquero, Ofelia, la niña que es princesa en el mundo mágico y que es ayudada por el fauno a volver a él.

Dato

* 100 premios ganó la cinta por todo el mundo, entre ellos tres Oscar y nueve Ariel.