SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA
ARNOLD SCHWARZENEGGER, QUE DIO SUS PRIMEROS PASOS EN EL CINE COMO CONAN, VOLVIÓ ESTE DOMINGO A ESPAÑA, DONDE LA RODÓ, COMO “GRAN INVITADO DE HONOR” DE LA PRIMERA SAN DIEGO COMIC-CON CELEBRADA EN MÁLAGA (SUR) Y, COMO ANTIGUO HÉROE DE ACCIÓN, COMPARTIÓ UN MENSAJE: “NO MIRÉIS AL OTRO COMO ENEMIGO, NO HAY ENEMIGOS”. “ SCHWARZENEGGER RINDIÓ UN HOMENAJE A SU PROFESIÓN. “MI CARRERA NO SE HA HECHO POR SÍ SOLA; SOY LO QUE SOY GRACIAS A LOS FANTÁSTICOS DIRECTORES CON LOS QUE HE TRABAJADO”. “NUNCA OLVIDARÉ MIS INICIOS”, AFIRMÓ A SUS 78 AÑOS.