logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA

Por EFE

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA

ARNOLD SCHWARZENEGGER, QUE DIO SUS PRIMEROS PASOS EN EL CINE COMO CONAN, VOLVIÓ ESTE DOMINGO A ESPAÑA, DONDE LA RODÓ, COMO “GRAN INVITADO DE HONOR” DE LA PRIMERA SAN DIEGO COMIC-CON CELEBRADA EN MÁLAGA (SUR) Y, COMO ANTIGUO HÉROE DE ACCIÓN, COMPARTIÓ UN MENSAJE: “NO MIRÉIS AL OTRO COMO ENEMIGO, NO HAY ENEMIGOS”. “ SCHWARZENEGGER RINDIÓ UN HOMENAJE A SU PROFESIÓN. “MI CARRERA NO SE HA HECHO POR SÍ SOLA; SOY LO QUE SOY GRACIAS A LOS FANTÁSTICOS DIRECTORES CON LOS QUE HE TRABAJADO”. “NUNCA OLVIDARÉ MIS INICIOS”, AFIRMÓ A SUS 78 AÑOS.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ
R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ

R. LAUREN, DISEÑÓ EL VESTIDO DE NOVIA DE SELENA GÓMEZ

SLP

El Universal

DEMON SLAYER LLEGARÁ A TV ABIERTA
DEMON SLAYER LLEGARÁ A TV ABIERTA

DEMON SLAYER LLEGARÁ A TV ABIERTA

SLP

El Universal

SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA
SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA

SCHWARZENEGGER VUELVE A ESPAÑA

SLP

EFE

“UNA BATALLA TRAS OTRA” DECEPCIONANTE ESTRENO
“UNA BATALLA TRAS OTRA” DECEPCIONANTE ESTRENO

“UNA BATALLA TRAS OTRA” DECEPCIONANTE ESTRENO

SLP

AP