“UNA BATALLA TRAS OTRA” DECEPCIONANTE ESTRENO

“One Battle After Another”, la épica estadounidense de rebelión y resistencia de Paul Thomas Anderson, ampliamente aclamada, se estrenó con 22,4 millones de dólares en ventas de boletos en los cines de Norteamérica durante el fin de semana, según estimaciones del estudio del domingo.

La obra ultracontemporánea de Anderson representa una gran apuesta por parte de Warner Bros. Con “One Battle After Another”, el estudio hace una apuesta de más de 130 millones de dólares con la esperanza de que el público acuda a ver un poderoso drama de 170 minutos de uno de los autores más celebrados del cine, de la misma manera que suelen hacerlo sólo para una franquicia o una película de superhéroes.

Según muchos críticos, Anderson entregó la película del año. “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor y Sean Penn, ha sido aclamada como una película repleta de muchos de los conflictos políticos de hoy en día.