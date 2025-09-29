Xolos ponen fin a la racha de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- En una noche cargada de emociones en el Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana firmaron una victoria histórica ante su gente, que no solo puso fin al invicto de Cruz Azul en el Apertura 2025, sino que también sirvió como telón de fondo para la despedida de una leyenda del futbol mexicano: Jesús Corona.

La noche de pesadilla para los cementeros en la frontera comenzó desde los primeros minutos, al quedarse con un hombre menos tras la expulsión del joven Jorge Rodarte, lo que cambió por completo el plan de partido del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

Con la ausencia de un elemento en la cancha, Xolos tomó confianza y, con el respaldo de su afición, comenzó a inquietar la meta de Kevin Mier, quien, con una dosis de fortuna, parecía salir avante en la primera parte.

Por desgracia para el arquero colombiano —quien en varios momentos del juego recibió el rechazo de su propia afición—, en tiempo de compensación cayó su meta, gracias a una definición de Domingo Blanco (45’+8).

El golpe antes del descanso fue letal para Cruz Azul que, pese a iniciar el complemento con actitud, entró en desesperación.

La insistencia de Xolos tuvo su recompensa en la recta final, luego de la definición de Mourad El Ghezouani, exjugador del Burgos FC, quien desató la locura al sentenciar el partido tras un error defensivo (72’), generando rostros de molestia en el banquillo azul.