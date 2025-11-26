CONTINÚA el FESTIVAL INTERNACIONAL LETRAS

El Festival Internacional Letras en San Luis continuará su agenda este miércoles 26 de noviembre con actividades distribuidas en distintas sedes de la ciudad. Desde la mañana, autoras y autores nacionales e internacionales sostendrán encuentros con estudiantes, mientras que por la tarde se desarrollarán presentaciones, mesas de diálogo y lecturas abiertas al público.

La jornada iniciará a las 09:00 horas en la Escuela Bancaria Comercial, donde Hermann Bellinghausen, Nuria Kaiser y Liliana Blum compartirán su trabajo con la comunidad estudiantil. Más tarde, a las 10:00 horas, la Universidad Cuauhtémoc recibirá a Diamela Eltit, Francisco Márquez y Luis Tovar. A las 11:00 horas, la Universidad Tangamanga tendrá como invitados a Celeste Alba Iris y Valerio Magrelli, y al mediodía las charlas se dividirán en dos sedes: el Tecnológico de Monterrey con Alberto Ruy Sánchez, Ana Blandiana y Ángeles Mastretta, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con Guillermo Fadanelli, Gioconda Belli y Rosa Beltrán. El bloque matutino cerrará a las 13:00 horas en el Colegio Internacional Terranova con la participación de Ana Clavel, Amalia Bautista y Lilia Ávalos.

Por la tarde, las actividades se concentrarán en espacios del centro histórico. A las 17:00 horas, Caja Real albergará la mesa de diálogo “Mujeres en la literatura mexicana contemporánea”, con las intervenciones de Nuria Kaiser, Jeanne Karen y Liliana Blum. A la misma hora, el Patio Central del Palacio Municipal presentará la obra Y en una banca estéril al final de los días. Nueva Dramaturgia, de Juan José Campos Loredo. De forma paralela, la librería Gandhi Centro será sede de la presentación del libro Autobiografía de la piel de Ana Clavel.

La programación continuará a las 18:00 horas con el Encuentro de Editores Independientes “Arte, Política y Edición” en la Librería Española, donde participarán Karen Carrillo, Antonio Medina, Idalia Sauto y Dalia García. En Plaza de Armas, también a las 18:00 horas, la compañía Conejos Teatro llevará a cabo la dramatización Cuando las bestias tienen hambre, una propuesta escénica basada en cuentos seleccionados para el festival.

El día cerrará con las lecturas magistrales de grupo a las 19:00 horas en el Patio de la Unidad Administrativa Municipal. En esta sesión participarán Ángeles Mastretta, Celeste Alba Iris, Jorge Valdés, Amalia Bautista, Ana Clavel y Valerio Magrelli, quienes darán continuidad al programa literario que el festival despliega en la ciudad durante toda la semana.