Nuevo modelo deportivo de la FMF mantiene obstáculos al ascenso

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó su nuevo modelo deportivo, donde la Liga de Expansión encabezará una pirámide conformada por la Liga Premier, la Liga TDP y el sector amateur.

En él, la única posibilidad para ascender a la Primera División será de la misma forma que lo hizo Atlante: por el "cumplimiento de los requerimientos establecidos".

Este verano, tras descender en el 2014, los Potros de Hierro regresaron a la Liga MX después de comprar el certificado de afiliación de Mazatlán.

Esa será la única forma de ascender, al menos, hasta que se centralicen los derechos de transmisión.

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De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, analizarán otros esquemas una vez que consigan dicho objetivo.