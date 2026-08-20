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Nuevo modelo deportivo de la FMF mantiene obstáculos al ascenso

Analizará otros esquemas de ascenso una vez centralicen derechos de transmisión

Por El Universal

Agosto 20, 2026 11:13 a.m.
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Nuevo modelo deportivo de la FMF mantiene obstáculos al ascenso
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      La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó su nuevo modelo deportivo, donde la Liga de Expansión encabezará una pirámide conformada por la Liga Premier, la Liga TDP y el sector amateur.

      En él, la única posibilidad para ascender a la Primera División será de la misma forma que lo hizo Atlante: por el "cumplimiento de los requerimientos establecidos".

      Este verano, tras descender en el 2014, los Potros de Hierro regresaron a la Liga MX después de comprar el certificado de afiliación de Mazatlán.

      Esa será la única forma de ascender, al menos, hasta que se centralicen los derechos de transmisión.

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      De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, analizarán otros esquemas una vez que consigan dicho objetivo.

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