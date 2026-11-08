Celine Dion y Jack Black coinciden en concierto Metallica en Las Vegas

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Metallica ofreció su último concierto de este 2026 y, en él, estuvieron presentes Celine Dion y Jack Black que, a pesar de que no iban juntos, se encontraban a sólo unos metros de distancia, pues sus asientos estaban ubicados en el mismo palco y, fans de la banda, captaron como ambos disfrutaron de la presentación.

La banda de metal se ha convertido en uno más de los conceptos artísticos con residencia en La Esfera de Las Vegas; su show es conocido con el título de "Life burns faster", el cual se ha presentado cada sábado y domingo, desde que inició octubre.

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Este sábado, 7 de noviembre, la banda, liderada por James Hetflied, dio el último concierto que tienen agendado este año; volverán al recinto hasta marzo del 2027.Como ocurrió en cada fecha anunciada, los boletos se agotaron a gran velocidad y, algunos de ellos, fueron adquiridos por personalidades famosas, entre ellas, Jack Black, Celine Dion y sus hijos gemelos, Eddy y Nelson.Uno de los gemelos, de hecho, era quien separaba a su madre del actor de comedia, pues Celine se encontraba posicionada entre sus dos hijos que, al igual que ella, disfrutaban del concierto, coreando los temas del grupo originado en Los Ángeles, en 1981.Fans del grupo, que se encontraban en otro palco, fueron quienes se encargaron de captar el momento en que la cantante y el actor disfrutaban de "Enter Sandman", el tema con que Metallica cerró la noche; mientras Black cantaba con energías, Dion aparentaba tocar el solo de guitarra de Kirk Hammett.No es la primera vez que la intérprete de "My heart will go on" es captada asistiendo a un recital musical junto a sus hijos; también disfrutaron del concierto de Coldplay en junio del año pasado.En lo que respecta a Jack Black, a través de sus redes sociales, compartió algunos videos de las imágenes proyectadas en la Esfera, alusivas a la trayectoria de la banda; el actor se mostró fascinando con la tecnología con la que cuenta el show que, además, se caracteriza por el llamado "No repeat weekend", lo que quiere decir que la banda no repite la lista de canciones que toca, al menos no por dos noches seguidas.