Caravana de hondureños llega a Tapachula: buscan mejores oportunidades

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La tercera caravana de hondureños, integrada por más de mil personas, "Dios con Nosotros", llegó este domingo a Tapachula, con el objetivo de transitar al norte del país en su ruta final a los Estados Unidos.

Los hondureños, hombres y mujeres, ingresaron a territorio mexicano, la noche del pasado viernes, por el municipio de Suchiate, de donde caminaron unos 35 kilómetros, durante dos días. Pernoctaron y descansaron en Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez.

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Los integrantes de "Dios con Nosotros" dejan Honduras para la búsqueda de alternativas de trabajo ante la falta de oportunidades y debido a la crisis económica.Afirman que los ingresos no alcanzan para conseguir los productos básicos para el sustento diario, y no hay posibilidades de desarrollo individual ni familiar. Piden al gobierno y a la población de México que los ayuden mientras cruzan el territorio mexicano en su viaje final a los Estados Unidos.Los migrantes de "Dios con Nosotros" consideran que el triunfo electoral demócrata en Norteamérica podría repercutir en un probable cambio en la política migratoria hacia Centro y Sudamérica.Los hondureños se congregaron en el Parque Bicentenario, un sitio a donde llegan las caravanas. En ese punto de Tapachula descansarán las próximas 48 horas para continuar su trayecto por el Sureste, Centro y Norte del país. En esta región lo harán por la ruta del Pacífico, por donde han pasado otras caravanas.La primera caravana de Honduras, procedente de San Pedro Sula, llegó en septiembre pasado a la frontera sur; al mes siguiente arribó un segundo grupo proveniente también de aquella ciudad.Las dos caravanas viajaron por tres semanas a lo largo de 250 kilómetros de la costa chiapaneca. Llegaron a Arriaga, Chiapas, en las proximidades de Oaxaca, donde fueron desarticuladas por el Instituto Nacional de Migración.Las autoridades migratorias, a cambio han otorgado a los migrantes, permisos o salvaconductos, con los cuales han conseguido llegar a Ciudad de México, Monterrey, Tamaulipas y otras ciudades.Desde mediados de 2024, cuando también hubo elecciones en los Estados Unidos, no se veía el paso de caravanas provenientes de Centroamérica. El retorno de estos grupos en estas fechas coincide en tiempo con las pasadas elecciones intermedias del país del Norte.