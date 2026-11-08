Fallece el artista Arnaldo Coen a los 86 años

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Arnaldo Coen, artista que integró la generación de La Ruptura y conformó el grupo de Salón Independiente, falleció este 8 de noviembre a los 86 años.

La noticia fue anunciada por su esposa, la galerista Lourdes Sosa.

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"Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo Coen emprendió un nuevo viaje. Su espíritu libre se funde ahora con el gran misterio de la existencia que tanto lo fascinó y que exploró en cada una de sus obras", declaró Sosa.La galerista, quien en las últimas décadas impulsó la obra de Coen, agradeció "cada instante compartido" con el pintor y escultor."Nos deja su creatividad, su curiosidad infinita, su humor, su inteligencia y su mirada", agregó.