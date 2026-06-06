REGRESA AL CINE

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CIUDAD DE MÉXICO.- "Scary Movie: terroríficamente incorrecta" Veintiséis años han pasado desde que el concepto de "Scary Movie" irrumpió en el cine y desde un inicio la rompió: esa primera cinta costó apenas 19 millones de dólares y recaudó cerca de 300 millones, es decir, por cada billete invertido, se recuperaron 15.

A la secuela, estrenada en 2001, no le fue tan bien, pero no dejó de ser negocio, pues la relación gasto-recuperación fue de 1 a 3 y eso cualquiera lo quisiera. Lo mismo pasó a la quinta de la saga, lanzada en 2013, ya sin la presencia de Anna Faris.

Ahora, una década después, llega la sexta entrega y con el retorno de Anna Faris encabezando gran parte del elenco original. Y vuelve también irreverente, sin importarle si le falta el respeto a alguien o si hay críticas por su contenido que van desde el uso abierto de drogas, hasta escenas con contenido sexual.

"El humor sirve para liberar a la gente de las cadenas de la corrección política", dice Marlon Wayans, quien interpreta al siempre drogado "Shorty".

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No pueden faltar referencias a películas serias de género. Si el asesino tomó la imagen de "Scream", ahora están caricaturizadas otras películas de los últimos diez años como "I Know What You Did Last Summer", "Heretic", "Get Out", "Sinners", "La sustancia", "Smile" y "Longlegs", que los amantes del género reconocerán sin problema.

Entre los cambios más visibles se encuentra el personaje de "Cindy Campbell", de Faris, quien si en las primeras entregas era la chica preparatoriana inocente o la madura encerrada en una cabaña con la llegada de los extraterrestres, ahora ya es una mamá y de imagen un tanto descuidada.

La dirección es responsabilidad del solvente Michael Tiddes, realizador de "Inactividad paranormal", "¿Y dónde está el fantasma?" y "50 sombras de black".

La cinta es clasificación "C", es decir, sólo le es permitida la entrada a mayores de 18 años.