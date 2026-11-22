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La relación entre Paola Dalay y su nueva pareja, César Romo, sigue en pie. Sin importar las críticas que la joven ha recibido, sigue compartiendo, a través de sus redes sociales, fotos junto al deportista, mientras que José Eduardo Derbez, su ex, hace lo propio, pues él también tuvo planes este fin de semana, pero junto a Tessa, la pequeña que comparte con la joven influencer.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anuncian separación tras siete años

Hace unas semanas la expareja dio a conocer, a través de un video en conjunto que, su vínculo amoroso, había concluido hace cinco meses atrás, sin embargo, habían decidido darse un tiempo para reflexionar y digerir su separación, luego de siete años de noviazgo y dos de haber recibido a su unigénita.

Desde ese entonces, Paola Dalay se ha dejado ver en compañía de Romo, futbolista de la Kings League Américas, actuar que le ha merecido múltiples críticas, especialmente porque, ahora que ella y José Eduardo viven en casas separadas, él fue quien se quedó al cuidado de Tessa.

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Paola Dalay y César Romo disfrutan vacaciones en Cancún pese a críticas

Sin importar los señalamientos y comentarios negativos, la joven influencer sigue disfrutando de su relación y, este fin de semana, compartió algunos de los momentos que pasa con Romo en Cancún, playa a la que viajaron y en la que fueron recibidos de forma espléndida, con vino espumoso francés y bocadillos de todo tipo.

Además de la fotografía en donde aparecen juntos en un elevador, cada uno de ellos, ha compartido fotos de ellos frente al mar, mientras que José Eduardo, por lo que mostró en sus redes, se encontraba en la Ciudad de México, dando un paseo con Tessa, en lo que parece ser una plaza comercial, en donde se retrataron arriba de un trineo navideño.

Con humor, como suele hacerlo, el actor afirmó que, por la expresión de su hija, parecía que a él le había divertido más posar con los motivos navideños que a la menor, que este 2026 celebra su tercera Navidad.

"Estaba más feliz yo", escribió.

Mariana Bo, la DJ y productora musical, confirmó, hace unos días, que también está dándose la oportunidad de conocer a José Eduardo, a quien ha descrito como un "caballero"; desde ese entonces, las críticas a Dalay han ido cesando, debido a que la gente opina que, si él no es juzgado por reanudar su vida amorosa con prontitud, ella tampoco debería de serlo.