Lluvias seguirán este martes; Huasteca concentra el mayor riesgo

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Las lluvias continuarán este martes en territorio potosino y la Zona Huasteca será la región con mayores probabilidades de registrar chubascos, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El organismo informó que, aunque las precipitaciones podrían presentarse en distintos puntos del estado, la mayor concentración se espera en la Huasteca, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta ante posibles encharcamientos o afectaciones derivadas de las lluvias.

En el panorama meteorológico también destaca el fortalecimiento de una zona de baja presión con potencial para convertirse en ciclón tropical frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, sistema que es monitoreado por las autoridades debido a su evolución.

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Pese a las lluvias previstas, la CEPC señaló que el ambiente continuará siendo caluroso en la Huasteca, por lo que pidió a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Las condiciones del tiempo podrían cambiar a lo largo del día, por lo que se recomienda consultar los reportes oficiales antes de realizar actividades al aire libre.