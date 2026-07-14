JOSH GRISETTI SE QUITA LA VIDA A LOS 44 AÑOS

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Josh Grisetti murió a los 44 años, así lo reportó uno de sus amigos más cercanos, y padrino de su boda, el también actor Rob McClure quien, además, dio a conocer cómo sucedió el deceso, afirmando que Josh se quitó la vida.

A través de su cuenta de Instagram, McClure escribió un sentido mensaje de despedida, el cual generó consternación entre sus seguidores y fanáticos de Grisetti pues, en sus condolencias, dio a conocer la causa del fallecimiento del actor. "Con el corazón destrozado comparto la noticia que, el brillante Josh Grisetti, se quitó la vida el viernes (10 de julio); no estoy preparado ni siquiera para intentar comprenderlo", inició su mensaje. A Josh que, a lo largo de su trayectoria como actor teatral, también probó suerte en la pantalla chica, con su participación en la serie de Prime Video, "The Marvelous Mrs. Masiel", le sobrevive su esposa, Mackenzie Grisetti.

La joven, de 24 años, no se ha pronunciado, tras el deceso de su marido, pero McClure que, de hecho, fue el padrino de la boda de la pareja, le envió sus condolencias.