SSPC no tuvo conocimiento de rodada en que murió ciclista: Villa

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, reconoció que la corporación no tenía conocimiento de la rodada ciclista en la que una camioneta de seguridad privada arrolló a un grupo de deportistas sobre Circuito Potosí, frente a Plaza The Park, hecho que dejó un ciclista muerto y otro gravemente lesionado.

El funcionario explicó que no recibieron ninguna solicitud de acompañamiento de Policía Vial para este recorrido. Señaló que habitualmente los grupos de ciclistas realizan entrenamientos sobre vialidades de jurisdicción estatal y federal como Circuito Potosí y la salida a Zacatecas en dirección a Mexquitic, y que algunos suelen contar con vehículos particulares de sus propios equipos para abanderar sus recorridos.

Indicó que la corporación mantiene seguimiento a las rodadas que se realizan regularmente los jueves, mediante videovigilancia y unidades de Policía Vial, con el propósito de prevenir siniestros.

En cuanto a las irregularidades en la conducción del transporte de personal, Villa Gutiérrez explicó que muchas de estas unidades circulan por tramos estatales y federales, donde la vigilancia no corresponde directamente a la Policía Municipal.

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Añadió que cuando transitan por la capital, la SSPC interviene ante posibles faltas al Reglamento de Tránsito y mantiene coordinación con representantes del transporte público para vigilar que respeten los límites de velocidad, las paradas autorizadas y la prohibición de circular con las puertas abiertas.

Por su parte, el colectivo Pedaleando SLP exigió a la Fiscalía General del Estado realizar peritajes para determinar la velocidad a la que circulaba la camioneta y establecer si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

También solicitaron que esta misma semana se informe si existe una carpeta de investigación y cuál es la situación jurídica del conductor. El colectivo aclaró que hasta el momento no hay información oficial sobre las causas del siniestro y que las versiones sobre exceso de velocidad y consumo de alcohol no están confirmadas.

Además, exigieron a la empresa propietaria de la unidad que responda públicamente y garantice la atención y reparación del daño a las familias de las víctimas.

Pedaleando SLP señaló que en ese tramo de Circuito Potosí no existe infraestructura ciclista, por lo que quienes entrenan en la zona deben compartir la vialidad con el tránsito vehicular.