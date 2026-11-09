Habría sobrecosto en puente del bulevar Jacobo Payán: RGC

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Debido a un presunto sobrecosto en la construcción del puente en el bulevar Jacobo Payán, la Contraloría General del Estado (CGE) iniciará una investigación administrativa en contra del ayuntamiento capitalino, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

A diferencia de otras entrevistas, tomó su celular para leer un mensaje Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, contralor del estado, cuyo contenido reveló el costo de la obra municipal, consistente en una inversión de 273 millones de pesos.

Asumió que existe una probable irregularidad, porque el paso superior que se construye en la salida a la carretera Guadalajara, tendrá un costo de 280 millones de pesos, infraestructura que prevé mayor longitud y amplitud en los carriles.

Es decir, dos obras con montos similares, pero en el caso del puente municipal con menores dimensiones, subrayó. "Ahí está la venta de los terrenos, en eso se van", satirizó.

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"Quiero que vean las cosas como son, que no vean temas políticos, sino que sean realmente transparentes las cosas. Nos han golpeado al Gobierno del Estado los medios fake del ayuntamiento gastando millones y millones en difamar al gobierno del Estado, cuando las verdaderas raterías están del otro lado", recriminó.