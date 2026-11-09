Siguen los dimes y diretes entre Andy López Beltrán y Salinas Pliego

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El fuego cruzado entre Andy López Beltrán y Ricardo Salinas Pliego continúa. En un nuevo videomensaje, el morenista insistió en que existe una campaña de difamación en su contra y ligó al empresario con Luis Cárdenas Palomino, exmano derecha de Genaro García Luna.

En una grabación de más de treinta minutos, el político tabasqueño respondió al "cuestionario" que le lanzó el dueño de TV Azteca, en donde se le exigió responder por el dinero con el que pagó su viaje a Tokio, un presunto enriquecimiento ilícito de sus hermanos y la investigación por el caso Rubén Rocha Moya, entre otros temas.

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López Beltrán defendió que sus vacaciones en Japón fueron pagadas con su dinero mediante "ingresos legítimos" y garantizó que todas sus actividades económicas son observadas y auditadas al ser figura pública.Y al mismo estilo del empresario, dirigió su propio "cuestionario" al dueño del conglomerado Grupo Salinas, donde le exigió aclarar sus supuestos nexos con personajes incómodos como el propio Cárdenas Palomino, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y el difunto padre Marcial Maciel.¿Cuál fue su relación personal y laboral con Luis Cárdenas Palomino, excolaborador de Genaro García Luna?¿Es cierto que (Cárdenas Palomino) fue director de Adamantium, empresa dedicada a la seguridad privada?¿Sabía usted que el director de su empresa estaba vinculado con dichos delitos? ¿No sospechó?Siendo jefe de Cárdenas Palomino, quien actualmente se encuentra en prisión, ¿no resulta lógico relacionarlo a usted con las acusaciones que también se hacen contra Cárdenas Palomino?¿Le parece moralmente correcto contratar a un exfuncionario público para ganar contratos en las áreas que dicho funcionario coordinaba desde el gobierno? ¿A cuánto ascendían dichos contratos?¿Cuál es o fue su relación con García Luna?¿Quién puso el precio de venta de Imevisión, la empresa del Estado que le vendieron y que después convertiría en Televisión Azteca? ¿Es cierto valía que la empresa valía, por lo menos, diez más de lo que usted la adquirió?¿No le pareció inmoral recibir dinero del hermano del presidente en turno (Raúl Salinas de Gortari), que la estaba vendiendo una empresa del Estado?¿Usted ordenó o autorizó la toma armada de las instalaciones de transmisión de Canal 40 en diciembre de 2002? ¿Considera legítimo o legal el uso de la fuerza para resolver un litigio o disputa comercial?¿Es cierto que también fue socio del padre Marcial Maciel, acusado de abuso sexual de menores quien, junto a la congregación Los Legionarios de Cristo, se señala que eran dueños del 12% de las acciones de Televisión Azteca?Dado que su nombre aparece al menos 77 veces en los llamados Epstein Files o Archivos de Jeffrey Epstein, acusado de abuso de menores. ¿Podría relatarnos cuántas veces lo vio, de qué hablaron y por qué aceptó verlo?¿Cuál es o fue su relación con Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra enfrentando un proceso judicial por la compra de otra parte de la empresa privatizada en el sexenio de Carlos Salinas?¿Qué beneficios económicos obtuvo usted y su familia con el Fobaproa y el rescate de la empresa Salinas & Rocha? ¿Es cierto que al pueblo de México le costó el rescate 4 mil millones de pesos o 505 millones de dólares de esa época y usted compró esa empresa ya saneada por 77.7 millones de dólares de la época?¿Nos podría decir cuánto dinero tiene en BitCoin o cuántos bitcoins tiene?¿Tiene contratadas o contrata regularmente empresas de espionaje para espiar a sus adversarios o competidores?¿Ha solicitado el apoyo, ayuda o intervención de algún funcionario o servidor público o político estadounidense en sus problemas con el gobierno mexicano?Sus lujos y ostentosos bienes son públicos. ¿Podría decirnos cuánto vale su yate, sus aviones, sus helicópteros? ¿Cuántas propiedades tiene para su uso personal y cuánto dinero tiene en sus cuentas personales?¿Por qué, si negó todo el tiempo deber impuestos, terminó aceptando el pago de 32 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria?¿Nos puede decir cuánto lleva pagado y cuánto le falta pagar?¿Nos puede explicar su relación o la de su familia con Inés Gómez Mont, quien recientemente fue detenida en Estados Unidos? Y, sobre todo, su relación con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, famoso facturero en este país.¿Nos podría decir en qué se basa su relación política laboral y comercial (con Javier Negre)? ¿Cuál es su relación con el medio de comunicación La Derecha Diario?¿Por qué en su vida eligió heredar a su familia deshonra y mala fama pública a cambio de dinero malhabido?López Beltrán criticó al empresario por haberle hecho perder su "valioso tiempo" desmintiendo mentiras y calumnias y expresó que ojalá Salinas Pliego "tenga la amabilidad de responder" las dudas que planteó en su videomensaje."Es usted un miserable, una persona sin valores y un buitre", dijo el político tabasqueño para referirse al dueño de TV Azteca.El morenista ofreció una disculpa por la duración del video, pero señaló que era importante terminar de desmentir y barrer la guerra sucia de calumnias que supuestamente se ha emprendido en contra del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.Andy López cerró su mensaje leyendo un fragmento del libro "Pueblo" de su padre, en donde el exmandatario federal habla de su relación con el empresario Salinas Pliego, a quien criticó por tener una "relación enfermiza con lo material".