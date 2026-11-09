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Milito, autocrítico luego de que Chivas dejó escapar liderato

Milito destacó la superioridad de Chivas pero lamentó la falta de contundencia en ataque.

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 01:51 p.m.
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Milito, autocrítico luego de que Chivas dejó escapar liderato
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      Las Chivas tuvieron la oportunidad de quedarse con el primer lugar de la tabla del Apertura 2026, pero la dejaron escapar.


      El Rebaño sólo tenía que derrotar al León en el estadio Nou Camp y para que el superliderato fuera suyo.

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      Sin embargo, fallaron en el intento, a pesar de que jugaron casi medio tiempo con un jugador de más y terminaron empatando (1-1) con La Fiera.
      El punto no le sirvió de nada al equipo rojiblanco, que se tuvo que conformar con quedarse en el tercer lugar de la clasificación.
      Dicha situación, no dejó nada satisfecho a Gabriel Milito, quien salió a dar la cara en conferencia de prensa al finalizar el encuentro.
      "Una lástima el resultado, no lo esperábamos por el desgaste y por el juego, pero es lo que ocurrió y hay que aceptarlo, creer, aprender y saber que para conquistar cosas importantes estas cosas no deben pasar. Una pena haber dejado dos puntos que tranquilamente debemos haber ganado, sobre todo, por la superioridad", se sinceró.
      El director técnico argentino reconoció que fue un empate con sabor a derrota y dejó en claro que no se puede repetir, sobre todo, porque necesitan afinar la puntería frente al marco rival.
      "Así lo tomamos los jugadores y nosotros. Estos son los partidos que debes ganar, hay que tener esa contundencia porque está muy bien el dominio y tener situaciones, pero la contundencia es un factor determinante", sentenció.
      El timonel rojiblanco aceptó el malestar de no poder escalar hasta la cima de la clasificación, pero aseguró que no dejarán de intentarlo en la última jornada cuando se enfrenten al Cruz Azul en el estadio Akron.
      "Hoy (ayer) nos toca la cara del dolor, pero el futbol es apasionante porque suceden estas cosas, que no queremos que nos pasen... no nos deben volver a pasar. Queremos lo mejor, todo tenemos el mismo deseo, intentaremos cerrar el campeonato con una victoria contra el último campeón y ver cómo quedamos colocados y ver qué rival nos toca en el futuro", expresó Gabriel Milito.

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