logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

José Eduardo Derbez habla sobre el proceso legal de Vadhir

Critica el acoso mediático hacia Victoria Ruffo, madre de los actores, en medio de la denuncia por presunto abuso.

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 01:44 p.m.
A
José Eduardo Derbez habla sobre el proceso legal de Vadhir
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      José Eduardo Derbez se dice tranquilo, antes las afirmaciones de que él se encontraba en el lugar en donde, aparentemente, habría sucedido el presunto abuso sexual por el que su hermano Vadhir fue denunciado. El actor se mostró cauteloso, sin tomar partido por ninguna de las partes y asevera que, él, sólo puede hablar por sí mismo, afirmando que no tiene de qué temer.


      La información que, hasta la fecha está disponible, sobre esta denuncia, señala que, el presunto abuso habría tenido lugar durante un viaje en crucero -en aguas internacionales-, en el que, supuestamente, también viajaba José Eduardo, quien, afirman, habría sido testigo del momento en que su hermano mayor habría proporcionado -aparentemente- bebidas alcohólicas a una menor de edad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A este respecto, el actor afirma que, mientras no haya una denuncia legal en su contra, cualquier especulación relacionada al caso, no es más que una consecuencia indirecta de la desinformación.
      "No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre", expresó a un medio de comunicación este fin de semana.
      Indicó que, a través de redes sociales, la difusión de mentiras sucede con frecuencia y, aún cuando están tratando de involucrarlo en el caso, se encuentra tranquilo.
      "Yo respondo por mí, nada más por mí, es impresionante que, en las redes, cualquiera puede decir lo que quiera, pero yo creo que papelito habla; ya los abogados de Vadhir se encargarán de lo de él, y yo estoy muy tranquilo, hay que dejar las cosas avancen por donde tienen que avanzar, como dije, papelito habla", precisó.
      Y, cuando fue cuestionado acerca de si confiaba en la inocencia de su hermano, respondió que el confía en que le proceso sea llevado de la forma correcta.
      "Yo confío en el proceso que se tenga que llevar y en las leyes".
      Finalmente, mostró indignación ante la insistencia de la prensa de cuestionar a su madre, Victoria Ruffo, sobre un asunto que no es de su competencia.
      "Yo he hablado con mi mamá y sabe que todo está perfecto, lo que sí está cañón es cómo el otro día la abordaron, creo que es una falta de respeto, es una señora, no estuvo correcto, el otro día la siguieron a su casa, no está padre ese acoso", señaló.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      José Eduardo Derbez habla sobre el proceso legal de Vadhir
      José Eduardo Derbez habla sobre el proceso legal de Vadhir

      José Eduardo Derbez habla sobre el proceso legal de Vadhir

      SLP

      El Universal

      Critica el acoso mediático hacia Victoria Ruffo, madre de los actores, en medio de la denuncia por presunto abuso.

      Belinda y Danna se besan en Mentiras All Stars
      Belinda y Danna se besan en Mentiras All Stars

      Belinda y Danna se besan en "Mentiras All Stars"

      SLP

      El Universal

      Mariana Treviño destacó al interpretar a Lupita, personaje central del musical en esta versión.

      La Mansión VIP 2 arranca con sorpresas
      La Mansión VIP 2 arranca con sorpresas

      La Mansión VIP 2 arranca con sorpresas

      SLP

      El Universal

      El reality se transmite gratis en YouTube y cuenta con un canal oficial de WhatsApp para actualizaciones.

      Russell Brand, condenado a 10 años de cárcel por violación
      Russell Brand, condenado a 10 años de cárcel por violación

      Russell Brand, condenado a 10 años de cárcel por violación

      SLP

      SinEmbargo.mx

      La sentencia es por los abusos cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009