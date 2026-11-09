José Eduardo Derbez habla sobre el proceso legal de Vadhir

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José Eduardo Derbez se dice tranquilo, antes las afirmaciones de que él se encontraba en el lugar en donde, aparentemente, habría sucedido el presunto abuso sexual por el que su hermano Vadhir fue denunciado. El actor se mostró cauteloso, sin tomar partido por ninguna de las partes y asevera que, él, sólo puede hablar por sí mismo, afirmando que no tiene de qué temer.

La información que, hasta la fecha está disponible, sobre esta denuncia, señala que, el presunto abuso habría tenido lugar durante un viaje en crucero -en aguas internacionales-, en el que, supuestamente, también viajaba José Eduardo, quien, afirman, habría sido testigo del momento en que su hermano mayor habría proporcionado -aparentemente- bebidas alcohólicas a una menor de edad.

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A este respecto, el actor afirma que, mientras no haya una denuncia legal en su contra, cualquier especulación relacionada al caso, no es más que una consecuencia indirecta de la desinformación."No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre", expresó a un medio de comunicación este fin de semana.Indicó que, a través de redes sociales, la difusión de mentiras sucede con frecuencia y, aún cuando están tratando de involucrarlo en el caso, se encuentra tranquilo."Yo respondo por mí, nada más por mí, es impresionante que, en las redes, cualquiera puede decir lo que quiera, pero yo creo que papelito habla; ya los abogados de Vadhir se encargarán de lo de él, y yo estoy muy tranquilo, hay que dejar las cosas avancen por donde tienen que avanzar, como dije, papelito habla", precisó.Y, cuando fue cuestionado acerca de si confiaba en la inocencia de su hermano, respondió que el confía en que le proceso sea llevado de la forma correcta."Yo confío en el proceso que se tenga que llevar y en las leyes".Finalmente, mostró indignación ante la insistencia de la prensa de cuestionar a su madre, Victoria Ruffo, sobre un asunto que no es de su competencia."Yo he hablado con mi mamá y sabe que todo está perfecto, lo que sí está cañón es cómo el otro día la abordaron, creo que es una falta de respeto, es una señora, no estuvo correcto, el otro día la siguieron a su casa, no está padre ese acoso", señaló.