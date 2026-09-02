Navarro Muñiz sí buscaría la reelección en Soledad (video)
El alcalde consideró que tres años al frente de un ayuntamiento pueden resultar insuficientes
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El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, no descartó buscar la reelección de cara al próximo proceso electoral, aunque señaló que esperará los tiempos que establezca su partido para tomar una decisión.
Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, tras las declaraciones del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien refirió que al menos unos 15 alcaldes de la entidad tendrían contemplado reelegirse.
Navarro sostuvo: "Vamos a esperar los tiempos, son palabras muy trilladas, muy usadas, pero hoy marcan mucha realidad; vamos a esperar el tiempo que nos marque el partido y ya de ahí tomaremos una decisión", señaló.
Respecto a si hay interés de buscar la reelección, el alcalde consideró que tres años al frente de un ayuntamiento pueden resultar insuficientes para dar continuidad a proyectos y acciones de gobierno, por lo que dijo que analizará esa posibilidad.
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Hasta 15 alcaldes buscarían reelegirse
Esta es la última oportunidad en la que podrán acceder a esta prerrogativa
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