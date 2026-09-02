Pide Congreso 1.6 mdp a Sefin para cumplir consultas

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El Congreso del Estado solicitó alrededor de 1.6 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas para cumplir con las consultas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque reconoció que requerirá recursos adicionales para realizar también la consulta a pueblos y comunidades indígenas.

Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el presupuesto requerido fue reducido de una estimación inicial superior a 14 millones de pesos.

El Legislativo ya realizó el trámite ante la Secretaría de Finanzas y se encuentra a la espera de una respuesta sobre la asignación de recursos.

El legislador explicó que el Congreso busca obtener recursos suficientes para realizar las dos consultas en una misma propuesta. Sin embargo, señaló que, si no se consigue un monto mayor, comenzarán con la consulta dirigida a personas con discapacidad, debido a que es la que enfrenta los tiempos inmediatos establecidos por la Suprema Corte.

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Además, indicó que la consulta indígena requiere un presupuesto mayor debido a los protocolos que deben cumplirse para su realización.