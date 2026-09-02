Nace el primer nieto de John Lennon

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John Lennon se convirtió en abuelo por primera vez, 45 años después de su asesinato. Su hijo menor, Sean Ono Lennon, anunció que se convirtió en papá a los 50 años junto a su pareja, la música y modelo Charlotte Kemp Muhl.

El bebé se llama Aurelius y es el primer nieto del exBeatle y de Yoko Ono. Sean compartió en redes sociales algunas fotografías del recién nacido para anunciar la llegada del nuevo integrante de una de las familias más emblemáticas de la historia de la música.

Sean Ono Lennon, trayectoria y legado familiar

Con el nacimiento de Aurelius, el legado familiar de John Lennon alcanza una nueva generación, luego de una historia marcada por la música, el arte, el activismo y la trágica muerte del exBeatle.

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Sean Ono Lennon nació el 9 de octubre de 1975 en Nueva York, el mismo día en que su padre cumplía 35 años, es el segundo hijo de John Lennon y Yoko Ono y, al igual que su padre y su hermano, Julian Lennon, se dedicó a la música y a la composición.

Su infancia quedó marcada cuando tenía apenas cinco años por el asesinato de John Lennon, ocurrido el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Años después, Sean construyó su propia trayectoria artística, aunque siempre ha mantenido un vínculo con el legado de sus padres.

Su acercamiento a la música ocurrió desde muy pequeño, a los cinco años participó recitando una historia en el álbum "Season of Glass", publicado por Yoko Ono en 1981.

En 1998 lanzó "Into the Sun", su primer álbum como solista, bajo el sello Grand Royal. También formó el dúo de rock psicodélico The Claypool Lennon Delirium junto al músico Les Claypool, bajista de Primus.

Además de su trabajo como intérprete y compositor, Sean se ha desempeñado como productor musical y ha colaborado con distintos artistas, entre ellos Lana Del Rey, además de producir trabajos de su madre.

Su vínculo con el legado de John Lennon también llegó al cine, Sean coescribió y produjo el cortometraje animado "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko", inspirado en la canción antibélica de sus padres, que ganó el Premio Oscar en 2024.

Familia y legado de John Lennon

John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, y se convirtió en una de las figuras fundamentales de la música popular del siglo XX como integrante de The Beatles, junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Como compositor, Lennon creó junto a McCartney algunas de las canciones más influyentes de la historia de la música. Tras la separación de The Beatles, desarrolló una carrera como solista y junto a Yoko Ono, con quien también compartió su activismo por la paz.

Lennon y Ono tuvieron a Sean, mientras que el músico tuvo a su primer hijo, Julian Lennon, durante su matrimonio con Cynthia Powell. De esta manera, Aurelius se convierte en el primer nieto de John Lennon.

La vida familiar de Sean también ha estado estrechamente ligada a la música, su padrino de bautizo es Elton John y desde 2008 mantiene una relación sentimental y artística con Charlotte Kemp Muhl, con quien formó la banda The Ghost of a Saber Tooth Tiger.