logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Leagues Cup: Horario y canales para ver las Semifinales

León vs Toluca y América vs Monterrey serán los encuentros que definirán a los finalistas

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 10:28 a.m.
A
Leagues Cup: Horario y canales para ver las Semifinales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este martes se definirá la Final de la Leagues Cup entre clubes de la Liga MX: León vs Toluca y América vs Rayados las semifinales.

      ¿Cuándo y dónde ver las Semifinales de la Leagues Cup?

      Por primera vez en la historia de la Leagues Cup, cuatro clubes de la Liga MX disputarán las Semifinales; hoy, los dos partidos para definir el duelo por el título.

      León vs Toluca

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fecha: Miércoles 2 de septiembre

      Horario: 19:00

      Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV

      América vs Monterrey

      Fecha: Miércoles 2 de septiembre

      Horario: 21:30

      Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Leagues Cup: Horario y canales para ver las Semifinales
      Leagues Cup: Horario y canales para ver las Semifinales

      Leagues Cup: Horario y canales para ver las Semifinales

      SLP

      El Universal

      León vs Toluca y América vs Monterrey serán los encuentros que definirán a los finalistas

      Guardianes vencen 6-1 a los Azulejos
      Guardianes vencen 6-1 a los Azulejos

      Guardianes vencen 6-1 a los Azulejos

      SLP

      AP

      Cobolli remonta dos sets ante Comeseña
      Cobolli remonta dos sets ante Comeseña

      Cobolli remonta dos sets ante Comeseña

      SLP

      AP

      a todo pulso
      a todo pulso

      a todo pulso

      SLP

      Ricardo Pérez Amaral