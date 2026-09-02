Leagues Cup: Horario y canales para ver las Semifinales

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Este martes se definirá la Final de la Leagues Cup entre clubes de la Liga MX: León vs Toluca y América vs Rayados las semifinales.

¿Cuándo y dónde ver las Semifinales de la Leagues Cup?

Por primera vez en la historia de la Leagues Cup, cuatro clubes de la Liga MX disputarán las Semifinales; hoy, los dos partidos para definir el duelo por el título.

León vs Toluca

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Fecha: Miércoles 2 de septiembre

Horario: 19:00

Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV

América vs Monterrey

Fecha: Miércoles 2 de septiembre

Horario: 21:30

Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV.