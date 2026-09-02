Salma Hayek cumple 60 años con una carrera sólida en Hollywood

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Salma Hayek tenía 25 años cuando dejó atrás una carrera en donde ya era estrella en México para intentar abrirse paso en Hollywood. No hablaba inglés con fluidez, tenía un acento que le dijeron que limitaría sus oportunidades y llegó a una industria donde los personajes para mujeres latinas eran escasos.

De Teresa a Hollywood: primeros años y retos

Casi 35 años después, aquella actriz que había protagonizado "Teresa" cumple hoy 60 años convertida en una de las mexicanas con mayor permanencia en Hollywood, pero quizá lo más particular de su trayectoria no está únicamente en haber llegado, sino en seguir ahí.

Atravesó distintas etapas de una industria que primero la encasilló como símbolo sexual, después la vio convertirse en productora, la llevó a una nominación al Oscar por "Frida" y, cuando ya había pasado los 50, la convirtió incluso en superheroína.

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Nacida el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, comenzó su carrera en la televisión mexicana y tenía 23 años cuando obtuvo el papel protagónico de "Teresa", telenovela transmitida entre 1989 y 1991 que la convirtió en una de las actrices jóvenes más reconocidas del país.

En 1991 se mudó a Los Ángeles para buscar una carrera en el cine. Es sus primeros años tuvo papeles pequeños hasta que Robert Rodriguez la eligió para protagonizar junto a Antonio Banderas "Desperado", estrenada en 1995. Un año después apareció en "From Dusk Till Dawn", donde su breve secuencia como Santanico Pandemonium terminó convirtiéndola también en un símbolo sexual.

En paralelo, egresó al cine mexicano para interpretar a Alma en "El callejón de los milagros", de Jorge Fons, trabajo por el que fue nominada al Ariel como mejor actriz.

Producción y reconocimiento internacional

Para ese entonces la actriz ya llevaba años interesada en interpretar a Frida Kahlo y se involucró directamente en el desarrollo de la película sobre la pintora mexicana. Además de protagonizarla, fue una de sus productoras y participó en la construcción del proyecto, desde conseguir acceso a las obras de Kahlo hasta acercarse a actores que posteriormente integrarían el elenco.

"Frida", dirigida por Julie Taymor y estrenada en 2002, su interpretación la convirtió en la primera actriz mexicana nominada al Oscar como mejor actriz y también recibió candidaturas al Globo de Oro, los premios BAFTA y los del Sindicato de Actores.

Para entonces ya había creado Ventanarosa, su propia productora, fundada en 1999, desde donde comenzó a impulsar proyectos para cine y televisión.

A través de Ventanarosa produjo proyectos como "El coronel no tiene quien le escriba" y posteriormente se convirtió en productora ejecutiva de "Ugly Betty", adaptación estadounidense de la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea".

La serie, protagonizada por America Ferrera, se convirtió en uno de los éxitos televisivos de su época y ganó en 2007 el Globo de Oro como mejor serie de comedia o musical.

También exploró la dirección. En 2003 estuvo detrás de "The Maldonado Miracle", producción televisiva por la que ganó un Daytime Emmy a mejor dirección de un especial infantil.

Su carrera ya no dependía únicamente de ser elegida para interpretar a alguien: también podía decidir qué historias desarrollar.

La mexicana continuó trabajando durante sus 40 y sus 50 años en producciones que fueron desde éxitos comerciales como "Grown Ups", "The Hitman's Bodyguard" y "Puss in Boots", hasta proyectos como "Beatriz at Dinner", por el que recibió una nominación a los Independent Spirit Awards.

A los 55 años se convirtió en Ajak, líder de los superhéroes de "Eternals", película del Universo Cinematográfico de Marvel dirigida por Chloé Zhao.

La propia Salma reconoció entonces el significado que tenía ponerse un traje de superheroína siendo una mujer mexicana de más de 50 años. Era un escenario muy distinto al que había encontrado cuando llegó a Estados Unidos tres décadas atrás.

Ese mismo año apareció además en "House of Gucci", de Ridley Scott, junto a Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino, y posteriormente regresó como la voz de Kitty Softpaws en "Puss in Boots: The Last Wish".

En 2023 apareció interpretando una versión de sí misma en "Joan Is Awful", episodio de "Black Mirror", mientras que Angelina Jolie la eligió para protagonizar junto al mexicano Demián Bichir "Without Blood".