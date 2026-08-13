logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local

Después de Guadalajara, Sam Smith ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de CDMX.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 05:54 p.m.
A
Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Entre tortillas, un paseo por el mercado y la compañía de su prometido, el diseñador Christian Cowan, fue como Sam Smith comenzó su visita a México.

      Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local

      El cantante británico llegó al país como parte de su gira "To be free" y la primera parada será Guadalajara, ciudad en la que fue visto la tarde de este miércoles.

      Smith aprovechó las horas previas a su concierto para conocer un poco del lugar, sorprenderse con la cultura y dejarse conquistar por la gastronomía tradicional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sam Smith recorre mercado en Guadalajara acompañado de Christian Cowan

      Fue el propio intérprete quien, a través de sus redes sociales, se encargó de compartir su llegada a tierras tapatías con unas peculiares imágenes que, en cuestión de minutos se viralizaron en Internet.

      En las fotografías se podía ver a Smith recorriendo algunos puestos de verduras y hasta posando con una figura de un cerdo, pero lo que más llamó la atención fue un video en el que aparece probando una tortilla, uno de los productos más importantes de la cocina mexicana.

      Por si fuera poco, esta tarde, el intérprete de "Unholy" decidió dedicar un mensaje a sus fans, con quienes se reencontrará la noche de este viernes:

      "Guadalajara, aquí estamos. Se siente increíble volver a México. Mi banda y yo siempre recibimos la bienvenida más cálida y hermosa", escribió.

      Después de Guadalajara, Sam Smith ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de CDMX

      Después de Guadalajara, el cantante llegará a la Ciudad de México donde tiene programados cuatro conciertos, los próximos 17, 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local
      Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local

      Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local

      SLP

      El Universal

      Después de Guadalajara, Sam Smith ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de CDMX.

      Día del Cine Mexicano 2026: ¿qué películas podrás ver gratis y dónde?
      Día del Cine Mexicano 2026: ¿qué películas podrás ver gratis y dónde?

      Día del Cine Mexicano 2026: ¿qué películas podrás ver gratis y dónde?

      SLP

      El Universal

      Cinema Tepito inicia retrospectiva de María Rojo con títulos restaurados y funciones especiales hasta septiembre.

      Jorge DAlessio confirma nuevo romance tras ruptura con Marichelo
      Jorge DAlessio confirma nuevo romance tras ruptura con Marichelo

      Jorge D'Alessio confirma nuevo romance tras ruptura con Marichelo

      SLP

      El Universal

      Jorge D'Alessio pidió respeto y afirmó que su nueva relación no afectó su divorcio ni a sus hijos.

      Yahir comparte efectos de enfermedad Hashimoto en La casa de los famosos
      Yahir comparte efectos de enfermedad Hashimoto en La casa de los famosos

      Yahir comparte efectos de enfermedad Hashimoto en La casa de los famosos

      SLP

      El Universal

      El cantante Yahir fue diagnosticado hace un mes con tiroiditis de Hashimoto y describe sus síntomas.