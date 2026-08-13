Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local
Después de Guadalajara, Sam Smith ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de CDMX.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Entre tortillas, un paseo por el mercado y la compañía de su prometido, el diseñador Christian Cowan, fue como Sam Smith comenzó su visita a México.
Sam Smith inicia su visita a México con recorrido por mercado local
El cantante británico llegó al país como parte de su gira "To be free" y la primera parada será Guadalajara, ciudad en la que fue visto la tarde de este miércoles.
Smith aprovechó las horas previas a su concierto para conocer un poco del lugar, sorprenderse con la cultura y dejarse conquistar por la gastronomía tradicional.
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Sam Smith recorre mercado en Guadalajara acompañado de Christian Cowan
Fue el propio intérprete quien, a través de sus redes sociales, se encargó de compartir su llegada a tierras tapatías con unas peculiares imágenes que, en cuestión de minutos se viralizaron en Internet.
En las fotografías se podía ver a Smith recorriendo algunos puestos de verduras y hasta posando con una figura de un cerdo, pero lo que más llamó la atención fue un video en el que aparece probando una tortilla, uno de los productos más importantes de la cocina mexicana.
Por si fuera poco, esta tarde, el intérprete de "Unholy" decidió dedicar un mensaje a sus fans, con quienes se reencontrará la noche de este viernes:
"Guadalajara, aquí estamos. Se siente increíble volver a México. Mi banda y yo siempre recibimos la bienvenida más cálida y hermosa", escribió.
Después de Guadalajara, Sam Smith ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de CDMX
Después de Guadalajara, el cantante llegará a la Ciudad de México donde tiene programados cuatro conciertos, los próximos 17, 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional.
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