SEAN “DIDDY” COMBS BUSCA SER LIBERADO

El rapero Sean “Diddy” Combs conocerá su sentencia el próximo 3 de octubre, tras ser declarado culpable de dos cargos de prostitución. Sin embargo, sus abogados solicitaron su liberación anticipada, argumentando que, al haber sido absuelto de los cargos más graves de trata sexual, merece una sentencia menor que la recomendación del departamento de libertad condicional, que contemplaba un máximo de más de siete años.

En su memorando, el equipo legal señaló que la carrera y reputación del rapero se han visto seriamente afectadas: “Ha cumplido más de un año en una de las cárceles más notorias de Estados Unidos, pero ha aprovechado al máximo ese castigo. El memorando incluyó más de 75 cartas de apoyo de familiares y amigos, entre ellas la de la rapera Caresha “Yung Miami” Brownlee, así como una carta de testigo de la exnovia Virginia “Gina” Huynh, quien previamente lo acusó de haberla agredido físicamente.