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Telcel registró una falla en su servicio de telefonía móvil a nivel nacional este viernes, lo que afectó a millones de usuarios en todo el país.

Personas usuarias de dicha compañía telefónica reportaron que los problemas con la red comenzaron alrededor del mediodía de hoy, por lo que desde ese momento no pudieron realizar ni recibir llamadas en sus dispositivos móviles.

De acuerdo con la plataforma DownDetector, especializada en recopilar los reportes de usuarios relacionados con fallas en servicios de tecnología, los primeros avisos por problemas con la red de Telcel se registraron minutos después de las 11:00 horas de hoy, mientras que al corte de las 13:00 horas ya sumaban más de cuatro mil alertas.

Según la información de dicho servicio, los problemas más reportados son: caída del servicio de telefonía móvil, fallas en el internet al conectarse usando datos móviles y problemas con las llamadas de voz.

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Telcel no ha confirmado fallas en su servicio

En redes sociales, un gran número de usuarias y usuarios compartieron publicaciones para reportar la falla en el servicio de Telcel, en las cuales arroban a la cuenta oficial de la compañía para pedir que atiendan el problema.

En respuesta, la telefónica sólo se ha limitado a responder a las publicaciones solicitando a sus clientes que se pongan en contacto por mensaje privado para dar seguimiento a su reporte, sin dar más información al respecto.

Hasta el momento, Telcel no ha emitido un comunicado oficial ni ha brindado más información acerca de la falla reportada en sus servicios de telefonía móvil.