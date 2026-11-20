Usuarios de Telcel reportan fallas en la red en todo el país
Comenzó alrededor del mediodía y afectó llamadas y datos móviles
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Telcel registró una falla en su servicio de telefonía móvil a nivel nacional este viernes, lo que afectó a millones de usuarios en todo el país.
Personas usuarias de dicha compañía telefónica reportaron que los problemas con la red comenzaron alrededor del mediodía de hoy, por lo que desde ese momento no pudieron realizar ni recibir llamadas en sus dispositivos móviles.
De acuerdo con la plataforma DownDetector, especializada en recopilar los reportes de usuarios relacionados con fallas en servicios de tecnología, los primeros avisos por problemas con la red de Telcel se registraron minutos después de las 11:00 horas de hoy, mientras que al corte de las 13:00 horas ya sumaban más de cuatro mil alertas.
Según la información de dicho servicio, los problemas más reportados son: caída del servicio de telefonía móvil, fallas en el internet al conectarse usando datos móviles y problemas con las llamadas de voz.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Telcel no ha confirmado fallas en su servicio
En redes sociales, un gran número de usuarias y usuarios compartieron publicaciones para reportar la falla en el servicio de Telcel, en las cuales arroban a la cuenta oficial de la compañía para pedir que atiendan el problema.
En respuesta, la telefónica sólo se ha limitado a responder a las publicaciones solicitando a sus clientes que se pongan en contacto por mensaje privado para dar seguimiento a su reporte, sin dar más información al respecto.
Hasta el momento, Telcel no ha emitido un comunicado oficial ni ha brindado más información acerca de la falla reportada en sus servicios de telefonía móvil.
no te pierdas estas noticias
Usuarios de Telcel reportan fallas en la red en todo el país
SinEmbargo.mx
Comenzó alrededor del mediodía y afectó llamadas y datos móviles
Fiscalía y Marina detienen a líder criminal en Quintana Roo
EFE
El detenido es señalado por EE.UU. como líder de organización dedicada al tráfico de cocaína
Samuel García supervisa obras de Línea 6 del Metro en Nuevo León
El Universal
La supervisión incluyó estaciones Bonifacio Salinas, Paseo La Fe y Altea, además de obras en avenida Miguel Alemán.