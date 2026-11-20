¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una beca, tres hermanos irresistibles y una venganza que podría salirse de control. Así comienza "Perfectos mentirosos", el thriller juvenil que lleva a la pantalla la exitosa saga literaria de la escritora venezolana Alex Mírez, en una historia donde los secretos, las traiciones y la atracción amenazan con cambiarlo todo.

La protagonista es Jude, una joven que consigue una beca para ingresar a la exclusiva Universidad de Tagus. Sin embargo, su llegada no responde a un deseo académico: tiene un objetivo muy claro, investigar las circunstancias que rodearon la muerte de su hermano y vengarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez dentro del campus, descubre que buena parte de la vida universitaria gira alrededor de los hermanos Cash, un trío que parece tener el control de todo: Aleixandre, Adrik y Alex.Lo que Jude no imagina es que, al acercarse a ellos, terminará involucrada en un juego mucho más complejo de lo que había planeado. En Tagus nada es lo que parece y las verdades que busca podrían convertirse en amenazas para sus propios planes.Aunque intenta mantenerse fría y controlar sus emociones, el duelo por su hermano y la atracción que comienza a sentir por los mismos chicos a quienes pretende destruir complican su misión. Así, entre intrigas, secretos y tensión romántica, Jude tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para conseguir su venganza.En esta producción juvenil española participan Irene Balmes, Gleb Abrosimov, Pau Simon y Pablo Scapigliati.Dónde ver: Prime Video