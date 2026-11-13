Sheinbaum felicita a AMLO en su cumpleaños 73
López Obrador se mantiene alejado de la vida pública tras su sexenio
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes 13 de noviembre cumple 73 años y se encuentra en su finca La Chingada, ubicada en Palenque, Chiapas.
"Le mandamos saludos al presidente López Obrador desde aquí, nuestro cariño, reconocimiento, admiración siempre", expresó la mandataria.
Sheinbaum reiteró su reconocimiento y admiración al exmandatario, quien se mantiene alejado de la vida pública desde que concluyó su sexenio en septiembre de 2024.
Recientemente, López Obrador reapareció públicamente a través de un mensaje en el que anunció la publicación de su nuevo libro titulado Pueblo, con el que abordó la historia y las raíces culturales de México, así como sus últimos años en su administración.
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