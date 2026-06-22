Diego Boneta envía buenos deseos tras hospitalización de Luis Miguel

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Diego Boneta mostró sorpresa cuando la prensa le habló de la hospitalización de Luis Miguel. El actor afirmó que no estaba enterado de la noticia y que esperaba que el cantante, a quien dio vida en su serie biográfica, se mejore con prontitud.

Boneta fue captado en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. En esta ocasión, la prensa no se limitó a cuestionarlo acerca de su vida privada, sino que abordó también el estado de salud de "Luismi".

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Diego, que guarda un especial afecto por el cantante, luego de ponerse en sus zapatos en la producción de Netflix, "Luis Miguel, la serie", indicó a los medios de comunicación que, en realidad, desconocía la noticia y era en ese preciso instante que estaba enterándose de lo ocurrido y confirmado por "Semana", una revista española."No tenía ni idea, no tenía ni la más remota idea", precisó.Envió sus mejores deseos para que "Micky" se recupere pronto, puntualizando que, no hay mayor bien en este mundo que el hecho de brinda con buena salud."Le deseo que se recupere lo mejor, la verdad, no tenía idea de esto, la salud es lo más importante y, realmente espero que se recupere pronto".Fue la semana pasada cuando "Semana" publicó, como titular principal que el intérprete de "Cuando calienta el Sol" había sido hospitalizado de urgencia, en en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, debido a un asunto cardíaco que lo habría obligado a ser atendido.Su permanencia en el hospital, han asegurado unas fuentes, sigue activa, sólo que, después de que, presuntamente, permanecería delicado por dos semanas, su estado de salud evoluciona favorablemente, motivo por lo que lo habrían trasladado a una habitación, exclusivamente, como parte de los cuidados de seguimiento, antes de darlo de alta.En ese piso ya podría contar con las visitas de Paloma Cuevas, su pareja.