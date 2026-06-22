logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia

Manifestaciones se registraron en 82 municipios, con disturbios focalizados en Bogotá y Cali tras resultados electorales.

Por El Universal

Junio 22, 2026 03:20 p.m.
A
Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Al menos cuatro personas detenidas por delitos electorales y 87 arrestos por otro tipo de contravenciones reportó este lunes la Policía, tras la conclusión de las elecciones presidenciales, aunque en Bogotá y Cali (suroeste) se reportaron disturbios focalizados que fueron contenidos.

      Detalles confirmados sobre detenciones y arrestos

      Las detenciones por delitos electorales se registraron en cuatro departamentos, mientras las 87 personas arrestadas durante la jornada estaban acusadas o sindicadas de homicidio, concierto para delinquir y delitos sexuales, entre otros.

      Una vez concluyeron las elecciones y se conocieron los resultados, se reportaron manifestaciones y protestas en 82 municipios, que no pasaron a mayores, salvo en Bogotá y Cali, donde se registraron daños y alteraciones del orden público.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto en la comunidad: disturbios en Bogotá y Cali

      En Bogotá se reportaron manifestaciones violentas en dos sectores del sur, uno de los cuales pudo pasar a mayores cuando un grupo de encapuchados intentó atacar una estación de Policía y fue repelido por unidades antimotines.

      Mientras que en Cali se reportó una manifestación que derivó en daños a 15 cámaras de vigilancia y a cuatro estaciones del servicio de transporte público, razón por la que la Alcaldía de esa ciudad ofreció una recompensa de unos 29 mil dólares para identificar a los responsables de esos hechos.

      En la víspera, Abelardo de la Espriella, ganador del preconteo de votos en el balotaje presidencial, advirtió a su rival electoral, Iván Cepeda, que no va a "tolerar" que se estimule la "violencia", pese a que el senador fue muy cauto en su reacción frente a los resultados y pidió esperar el escrutinio para fijar una posición final.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia
      Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia

      Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia

      SLP

      El Universal

      Manifestaciones se registraron en 82 municipios, con disturbios focalizados en Bogotá y Cali tras resultados electorales.

      Renuncia Keir Starmer: sexto primer ministro en una década en Reino Unido
      Renuncia Keir Starmer: sexto primer ministro en una década en Reino Unido

      Renuncia Keir Starmer: sexto primer ministro en una década en Reino Unido

      SLP

      AP

      En diez años, Reino Unido ha tenido seis primeros ministros, un récord sin precedentes.

      Nueva línea de negociación entre EU e Irán
      Nueva línea de negociación entre EU e Irán

      Nueva línea de negociación entre EU e Irán

      SLP

      El Universal

      Pakistán y Qatar facilitan las negociaciones técnicas que continuarán durante la semana

      Reino Unido cumple 10 años del Brexit con impacto económico negativo
      Reino Unido cumple 10 años del Brexit con impacto económico negativo

      Reino Unido cumple 10 años del Brexit con impacto económico negativo

      SLP

      El Universal

      La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria destaca menor inversión y comercio tras la salida de la UE.