Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia

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Al menos cuatro personas detenidas por delitos electorales y 87 arrestos por otro tipo de contravenciones reportó este lunes la Policía, tras la conclusión de las elecciones presidenciales, aunque en Bogotá y Cali (suroeste) se reportaron disturbios focalizados que fueron contenidos.

Detalles confirmados sobre detenciones y arrestos

Las detenciones por delitos electorales se registraron en cuatro departamentos, mientras las 87 personas arrestadas durante la jornada estaban acusadas o sindicadas de homicidio, concierto para delinquir y delitos sexuales, entre otros.

Una vez concluyeron las elecciones y se conocieron los resultados, se reportaron manifestaciones y protestas en 82 municipios, que no pasaron a mayores, salvo en Bogotá y Cali, donde se registraron daños y alteraciones del orden público.

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Impacto en la comunidad: disturbios en Bogotá y Cali

En Bogotá se reportaron manifestaciones violentas en dos sectores del sur, uno de los cuales pudo pasar a mayores cuando un grupo de encapuchados intentó atacar una estación de Policía y fue repelido por unidades antimotines.

Mientras que en Cali se reportó una manifestación que derivó en daños a 15 cámaras de vigilancia y a cuatro estaciones del servicio de transporte público, razón por la que la Alcaldía de esa ciudad ofreció una recompensa de unos 29 mil dólares para identificar a los responsables de esos hechos.

En la víspera, Abelardo de la Espriella, ganador del preconteo de votos en el balotaje presidencial, advirtió a su rival electoral, Iván Cepeda, que no va a "tolerar" que se estimule la "violencia", pese a que el senador fue muy cauto en su reacción frente a los resultados y pidió esperar el escrutinio para fijar una posición final.