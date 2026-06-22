Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia
Manifestaciones se registraron en 82 municipios, con disturbios focalizados en Bogotá y Cali tras resultados electorales.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Al menos cuatro personas detenidas por delitos electorales y 87 arrestos por otro tipo de contravenciones reportó este lunes la Policía, tras la conclusión de las elecciones presidenciales, aunque en Bogotá y Cali (suroeste) se reportaron disturbios focalizados que fueron contenidos.
Detalles confirmados sobre detenciones y arrestos
Las detenciones por delitos electorales se registraron en cuatro departamentos, mientras las 87 personas arrestadas durante la jornada estaban acusadas o sindicadas de homicidio, concierto para delinquir y delitos sexuales, entre otros.
Una vez concluyeron las elecciones y se conocieron los resultados, se reportaron manifestaciones y protestas en 82 municipios, que no pasaron a mayores, salvo en Bogotá y Cali, donde se registraron daños y alteraciones del orden público.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Impacto en la comunidad: disturbios en Bogotá y Cali
En Bogotá se reportaron manifestaciones violentas en dos sectores del sur, uno de los cuales pudo pasar a mayores cuando un grupo de encapuchados intentó atacar una estación de Policía y fue repelido por unidades antimotines.
Mientras que en Cali se reportó una manifestación que derivó en daños a 15 cámaras de vigilancia y a cuatro estaciones del servicio de transporte público, razón por la que la Alcaldía de esa ciudad ofreció una recompensa de unos 29 mil dólares para identificar a los responsables de esos hechos.
En la víspera, Abelardo de la Espriella, ganador del preconteo de votos en el balotaje presidencial, advirtió a su rival electoral, Iván Cepeda, que no va a "tolerar" que se estimule la "violencia", pese a que el senador fue muy cauto en su reacción frente a los resultados y pidió esperar el escrutinio para fijar una posición final.
no te pierdas estas noticias
Más de 90 arrestos durante disturbios en Colombia
El Universal
Manifestaciones se registraron en 82 municipios, con disturbios focalizados en Bogotá y Cali tras resultados electorales.
Renuncia Keir Starmer: sexto primer ministro en una década en Reino Unido
AP
En diez años, Reino Unido ha tenido seis primeros ministros, un récord sin precedentes.
Nueva línea de negociación entre EU e Irán
El Universal
Pakistán y Qatar facilitan las negociaciones técnicas que continuarán durante la semana