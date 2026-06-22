Adrián Marcelo y Gala Montes acuerdan tregua condicionada al Mundial 2026

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La tensión entre

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vuelve a encenderse en redes sociales tras una inesperada serie de declaraciones que ahora giran en torno a unacondicionada al desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.En medio dely la expectativa por el, ambos protagonizaron una serie de declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes, reavivando el interés sobre el conflicto que mantienen desde hace años.Todo comenzó cuando lacompartió unen el que lanzó unalregiomontano. En la grabación planteó unapoco habitual para dejar atrás las diferencias entre ambos: haría las paces con Marcelo si México gana el mundial.Tras la difusión del clip - durante un evento-cuestionaron al regiomontano sobre lade aceptar la propuesta, a lo que, fiel a su estilo, respondió lo siguiente: "Claro, claro [...], Gala,".Sin embargo, no todo quedó ahí, pues elmatizó su postura en unpublicado en su canal de YouTube, donde puso en duda la viabilidad del planteamiento de Montes, al considerar poco probable un título mundialista para México.En su análisis, propuso ajustar el "reto" a un objetivo más alcanzable para la Selección Mexicana, sugiriendo que llegar a losya sería un"Yo propongo que con que alcance los, que sería histórico para México... no que seamos mejores amigos, pero sí hacer un tratado de paz de libre comercio, porque tampoco es tan fácil recuperar la amistad, no es un botón que se prenda o se apague", explicó.Asimismo, aclaró que, desde su perspectiva, laentre ambos no ha sido una amistad cercana, sino una serie de intercambios públicos que con el tiempo han sido interpretados como"Estoy en la mejor, pero bajémosle a no campeón, que quede enMéxico y hagamos algo: donemos a una asociación de beneficencia, nos ponemos de acuerdo para que hagamos la paz y también mandemos unen una época donde hace tanta falta en este país", expresó.