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Ximena Sariñana respalda a Julieta Venegas ante la polémica

La campaña busca posicionar a Jalisco como referente mundial en turismo, cultura y gastronomía.

Por El Universal

Junio 04, 2026 03:17 p.m.
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Ximena Sariñana respalda a Julieta Venegas ante la polémica
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      "El

      Mundial
      2026 es para todos", es el comentario con el cual la cantante y actriz Ximena Sariñana

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      defendió a su colega Julieta Venegas, de la funa que está viviendo por su tema "La niña futbolista", con la cual quiso dar una perspectiva feminista del Mundial 2026; pero sus detractores le han hecho saber en sus redes sociales que se trata de un evento deportivo masculino, que actualmente las niñas sí juegan futbol, entre otras cosas.
      "Creo que eso está pésimo, porque el mundial es para todos y para todas, yo estoy igual de emocionada que mi hijo y que todas las personas. Creo que es muy importante comunicar que el mundial tiene que ser una experiencia familiar, donde todos y todas nos sintamos seguros, porque la violencia familiar se incrementa durante los partidos, independendientemente de los resultados, así que hay que concientizar a la gente de estas situaciones para que México esté preparado para todo lo negativo que esto pueda generar", señaló Ximena Sariñana.
      Ximena hizo estas declaraciones la noche de este miércoles, cuando fue presentada al lado de otros artistas como Manuel García Rulfo, Alan Estrada, Andy Zuno, Alejandro Fernández, Isaac Hernández, Sergio Pérez, Ariadne Díaz, Fher Olvera, Paty Cantú, Sofía Aragón, Cristo Fernández, por mencionar algunos, como embajadores del Estado, como parte de la campaña "Jalisco es México", que busca hacer de esta entidad un referente a nivel mundial en turismo, cultura y gastronomía.
      La cantante jalisciense se dijo muy orgullosa de su tierra natal, que en unos días será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, y como buena aficionada compartió que estará entre el público en la inauguración, que será en la CDMX.
      "El Mundial es un evento muy divertido, que nos pone en el foco del mundo y tenemos que estar a la altura, tenemos que ser un espacio seguro y de mucha diversión, y presumir al extranjero que éste va a ser el mejor mundial", dijo Sariñana.
      Quien también se dijo orgulloso de ser de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, es el actor Alan Estrada, quien se dio tiempo para hablar de "Hoy no me puedo levantar", del cual aclaró que no se trataba del musical como tal, porque para empezar ya no dan la edad de los personajes, sino de un espectáculo basado en la obra y con el elenco original de México.
      "No creemos que sea justo repetir el pasado, estamos creando algo nuevo que está quedando super bonito, así que todos los fans que estuvieron con nosotros hace 20 años van a vivir un momento inolvidable y que no se va a repetir", comentó Alan Estrada.
      El también influencer explicó que la idea de hacer algo así fue de él, pero le llevó casi un año el poder concretarla, sobre todo por las complicadas agendas de quienes participarán, entre ellos Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, Janette Chao, Rogelio Suárez, Valeria Vera, entre otros.
      Sobre una enemistad y ahora reconciliación con Luis Gerardo Méndez, el experto en viajes señaló que nunca hubo tal cosa y que tiene una buena relación con la estrella del filme "Nosotros los Nobles" (2013).

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