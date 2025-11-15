logo pulso
SIA Y BELINDA con NUEVA CANCIÓN

Por El Universal

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
SIA Y BELINDA con NUEVA CANCIÓN

La cantautora australiana, Sia -conocida por hits como Chandelier, Unstoppable y Cheap Thrills-, sorprendió a su público anunciando una inesperada colaboración con la cantante, Belinda.

Se trata de una nueva versión de “Snowman”, su canción lanzada originalmente en 2017 como parte del álbum “Everyday is Christmas”. 

Las artistas anunciaron este proyecto con una publicación compartida a través de sus redes sociales, desatando rápidamente furor y emoción entre los millones de fans y seguidores de ambas, así como de la industria musical.

Desde su lanzamiento original en noviembre de 2017, Snowman se ha convertido en un himno de la temporada navideña, sin embargo, el significado detrás de la canción es mucho más profundo y emotivo. 

Snowman, habla del amor por un muñeco de nieve, lo que sirve como una metáfora para un amor frágil y fugaz, al que la cantante le pide que no se derrita, es decir, que no se desvanezca y desaparezca de su vida.

La letra de la canción expresa el deseo de aferrarse a algo precioso y valioso antes de que ya no esté, refiriéndose a cómo el amor puede ser temporal, al igual que el frío y el invierno. 

