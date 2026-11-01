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Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman

El influencer Alexis Omman viralizó la petición para que Sheinbaum reconozca el invento de Xóchitl.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 11:06 a.m.
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Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido a la petición que realizó el influencer Alexis Omman, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a que la Mandataria federal "dé una medalla o simplemente le dé la mano" a una niña genio llamada Xóchitl, originaria de Chiapas, que inventó un artefacto certificado para resolver el problema del agua, calentándola sin desperdicios.


      "¿Creen que una Presidenta, con todos los problemas que están pasando, quiera invertir un día en ayudar a una niña?", cuestionó el creador de contenido, quien se ha vuelto viral en distintas plataformas digitales como TikTok e Instagram por videos en donde realiza donaciones y brinda ayuda humanitaria a distintas personas y causas sociales.

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      "Querido Alexis, vi tu video. Me encantaría conocer a Xóchitl y apoyarla", comentó Sheinbaum Pardo en el video del influencer donde realizó este llamado, que a la fecha suma más de un millón 600 mil visualizaciones y que ha sido compartido más de 73 mil veces tan solo en Instagram.
      Omman aclaró que no es una persona interesada en la política y que no busca dinero para financiar los sueños de Xóchitl, ya que estos recursos los cubrirá "de su bolsa".
      "Cuando un presidente, de cualquier país, habla sobre algo, se convierte en una noticia nacional. Vamos a usar eso para algo positivo (...) Presidenta, sólo denos un día y hagamos algo bueno", comentó el creador de contenido.
      El influencer resaltó la labor de Xóchitl y aseguró que sea cual fuere la decisión de la presidenta Sheinbaum, la simple acción de reconocer el trabajo de la niña le abrirá las puertas a que más gente conozca su trabajo.
      Alexis Omman cuenta con más de 13.9 millones de seguidores en Instagram y más de 29.1 millones de seguidores en TikTok.

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