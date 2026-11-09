logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aprueban ampliación presupuestal para obras en la capital

Los recursos provienen de economías municipales en beneficio de colonias y personas con discapacidad

Por Rolando Morales

Noviembre 09, 2026 01:22 p.m.
A
Aprueban ampliación presupuestal para obras en la capital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Consejo de Desarrollo Social Municipal de San Luis Potosí aprobó una ampliación presupuestal por 6 millones 647 mil pesos para obras de infraestructura y apoyos sociales, con lo que la inversión conjunta destinada a estos proyectos superará los 27 millones 861 mil pesos.

      Los recursos adicionales, según lo informado durante la décima primera sesión del organismo, provienen de economías generadas en el presupuesto municipal. La ampliación fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Consejo, encabezado en esta ocasión por el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, y la secretaria general, Ángeles Rodríguez.

      Entre las acciones previstas se encuentran trabajos de pavimentación, construcción y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en colonias como Imperio Azteca, Julián Carrillo, Tierra Blanca, Barrio de Santiago y Satélite, aunque no se precisaron los montos que recibirá cada sector ni las obras específicas que se ejecutarán.

      Una parte de la bolsa también será destinada a la adquisición de apoyos funcionales para personas con discapacidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La ampliación presupuestal se suma a los recursos que ya estaban contemplados para estos esquemas de inversión autorizada por el Consejo en su anterior sesión donde se aprobaron 14 obras prioritarias para la capital potosina, con una inversión superior a los 15 millones de pesos, enfocadas principalmente en infraestructura hidráulica, saneamiento y movilidad urbana.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aprueban ampliación presupuestal para obras en la capital
      Aprueban ampliación presupuestal para obras en la capital

      Aprueban ampliación presupuestal para obras en la capital

      SLP

      Rolando Morales

      Los recursos provienen de economías municipales en beneficio de colonias y personas con discapacidad

      Policía Vial limitará uso de claxon en caravanas guadalupanas
      Policía Vial limitará uso de claxon en caravanas guadalupanas

      Policía Vial limitará uso de claxon en caravanas guadalupanas

      SLP

      Rolando Morales

      Medidas buscan reducir contaminación auditiva en hospitales, escuelas y asilos durante el paso de caravanas guadalupanas en la capital potosina.

      Desconoce EGC inconformidad de jubilados por servicio médico
      Desconoce EGC inconformidad de jubilados por servicio médico

      Desconoce EGC inconformidad de jubilados por servicio médico

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde asegura que el nuevo esquema mejora la cobertura para más de 15 mil personas

      Matehuala propone aumento del 10.33% en tarifas de agua
      Matehuala propone aumento del 10.33% en tarifas de agua

      Matehuala propone aumento del 10.33% en tarifas de agua

      SLP

      Samuel Moreno

      El organismo operador solicitó un incremento para las tarifas domésticas de agua en 2027