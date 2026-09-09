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Socavón amenaza mansión de Nicolas Cage en Malibú

La brecha, de nueve metros de profundidad, obligó a evacuar una treintena de viviendas ante el riesgo de nuevos daños y derrumbes

Por EFE

Septiembre 09, 2026 11:45 a.m.
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Socavón amenaza mansión de Nicolas Cage en Malibú
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      LOS ÁNGELES.- Un socavón de grandes dimensiones se abrió frente a la mansión del actor estadounidense Nicolas Cage en Malibú, California, lo que obligó a evacuar viviendas cercanas ante el riesgo de colapso estructural.

      La brecha alcanzó aproximadamente nueve metros de profundidad y afectó el acceso a la calle donde se encuentra la propiedad, ubicada en una exclusiva zona residencial junto a la costa.

      El hundimiento se produjo por el fuerte oleaje y las tormentas relacionadas con el paso del huracán Marie por el océano Pacífico.

      La noche del martes, los servicios de emergencia de Malibú emitieron órdenes de evacuación para alrededor de 30 viviendas, debido a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas ampliaran el socavón o provocaran nuevos daños.

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      "Un socavón en expansión restringe el acceso vital para los residentes y los servicios de emergencia", informó la Oficina de Servicios de Emergencia de Malibú.

      Advierten que el socavón podría crecer

      Las autoridades municipales señalaron que las mareas altas y las lluvias asociadas con el huracán podrían continuar afectando la zona.

      Además del peligro para las viviendas, el hundimiento dificulta la entrada y salida de residentes, vehículos de emergencia y equipos encargados de evaluar los daños.

      Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia y determinarán cuándo será seguro el regreso de los habitantes evacuados.

      Cage compró la propiedad en 2024

      Nicolas Cage adquirió la residencia en 2024 por 10.5 millones de dólares, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

      La mansión tiene cuatro plantas, acceso privado a la playa y se encuentra en una calle de circulación restringida. No se ha precisado si el actor estaba en el inmueble cuando ocurrió el incidente ni el nivel de afectación que presenta la estructura.

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