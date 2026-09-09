Hyundai alista una sorpresa híbrida para México

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Hyundai analiza ampliar su oferta de autos híbridos en México con modelos más accesibles, ante el crecimiento de este segmento y la llegada de competidores con precios inferiores a los de su catálogo actual.

Juan Carlos Ortega, presidente y director general de Hyundai Motor de México, confirmó que la compañía realiza estudios para ofrecer alternativas competitivas, aunque aclaró que cualquier lanzamiento dependerá de las condiciones del mercado.

"Hyundai siempre está haciendo los análisis de mercado respectivos para poder tener una oferta competitiva adecuada a cada uno de los mercados, entonces la respuesta general es sí", declaró al ser cuestionado sobre la posibilidad de reducir el precio de entrada a esta tecnología.

Híbridos de Hyundai parten de 573 mil pesos

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Actualmente, Hyundai comercializa nueve modelos en México, cuatro de ellos con motorización híbrida. El más económico es el Elantra Híbrido, cuyo precio comienza en 573 mil 100 pesos.

La oferta se completa con la Tucson Híbrida, desde 888 mil 900 pesos; la Santa Fe Híbrida, desde un millón 79 mil 500 pesos, y la Palisade Híbrida, desde un millón 288 mil 300 pesos.

La diferencia respecto de los modelos básicos de la marca es considerable. El Grand i10, por ejemplo, tiene un precio inicial de 286 mil 600 pesos, prácticamente la mitad de lo que cuesta ingresar a su gama híbrida.

En el mercado mexicano ya existen opciones más económicas, como el MG3 Hybrid, desde 422 mil pesos, y el Toyota Yaris Sedán HEV, desde 450 mil pesos. También compite el BYD King, ubicado en el rango de los 500 mil pesos.

¿Hyundai prepara un HB20 híbrido?

Aunque un HB20 híbrido o un Grand i10 electrificado permitirían a Hyundai competir en el segmento de mayor volumen, la empresa no ha confirmado el desarrollo ni la llegada de alguno de estos modelos.

Actualmente, ninguno de los dos vehículos cuenta con una variante híbrida en los mercados donde se comercializa. El HB20 se fabrica en Brasil con motorizaciones flex, mientras que el Grand i10 procede de India con motores de gasolina.

Por ello, una versión electrificada requeriría un desarrollo específico o la incorporación de otro modelo al catálogo mexicano. Por ahora, la posibilidad de un HB20 híbrido es únicamente una especulación, no un lanzamiento anunciado por Hyundai.

Ortega adelantó que la armadora presentará novedades durante el último trimestre de 2026, pero evitó revelar qué vehículos serán incorporados.

"Escucharán de manera muy vocal novedades por parte de nosotros, porque sí les tenemos una importante sorpresa", anticipó.

Hyundai busca recuperar terreno

La posibilidad de ofrecer híbridos más económicos surge mientras Hyundai enfrenta una competencia creciente en México, particularmente de fabricantes chinos.

La compañía aumentó sus ventas 4.3 por ciento hasta julio de 2026, por debajo del crecimiento de 5 por ciento registrado por la industria. Durante el primer semestre colocó 26 mil 434 unidades y alcanzó una participación de mercado de 3.3 por ciento.

En contraste, entre enero y agosto se comercializaron en México un millón 14 mil 832 vehículos ligeros, cifra 4.7 por ciento superior a la del mismo periodo de 2025. Fue la primera ocasión en que el país superó el millón de unidades vendidas antes de septiembre.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores proyecta que 2026 podría cerrar con más de un millón 684 mil unidades, por encima del récord de un millón 607 mil 165 vehículos registrado en 2016.

¿Qué beneficios ofrece un automóvil híbrido?

Los híbridos convencionales combinan un motor de combustión con uno eléctrico y recuperan energía durante el frenado y la desaceleración, por lo que no necesitan conectarse a una toma de corriente.

Esta tecnología reduce el consumo de combustible, especialmente durante los recorridos urbanos, los arranques y el tránsito lento. Algunos modelos pueden alcanzar rendimientos de entre 27 y 28 kilómetros por litro, frente a los 14 o 15 kilómetros por litro de ciertos automóviles compactos convencionales.

También pueden acceder a beneficios fiscales y de circulación, dependiendo del estado, como la exención del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, descuentos en tenencia o refrendo y hologramas especiales.

En la Ciudad de México y el Estado de México, los híbridos completos pueden obtener el holograma Exento si forman parte del listado oficial y cumplen los requisitos vigentes. Los sistemas microhíbridos o mild hybrid ya no reciben automáticamente este beneficio.

Aranceles también influyen en los precios

Hyundai también ha modificado el origen de algunos vehículos para enfrentar los aranceles mexicanos aplicables a unidades procedentes de países sin tratado comercial.

La Creta, que anteriormente llegaba desde Indonesia, comenzó a importarse desde Vietnam, país con el que México mantiene un acuerdo comercial. El cambio permite evitar un arancel de 50 por ciento sin modificar el precio ni las especificaciones del vehículo.

Hyundai opera en México desde 2014, cuenta con una red de 76 distribuidores y ha acumulado más de 400 mil clientes. Su estrategia para ampliar la gama electrificada forma parte del plan global de la compañía, que contempla incorporar 26 vehículos híbridos y eléctricos rumbo a 2030.

Por ahora, la armadora ha confirmado su intención de ofrecer opciones híbridas más accesibles, pero no ha definido modelos, precios ni fechas de lanzamiento.