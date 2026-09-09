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Toyota domina los híbridos y BMW lidera los eléctricos en México

Los vehículos electrificados alcanzaron ventas récord entre enero y agosto; las marcas chinas avanzan en el segmento de modelos conectables

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 11:36 a.m.
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Toyota domina los híbridos y BMW lidera los eléctricos en México
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      Toyota encabeza la venta de automóviles híbridos en México, mientras que BMW lidera el mercado de vehículos totalmente eléctricos, de acuerdo con cifras de la industria automotriz correspondientes a 2026.

      En el segmento de híbridos conectables también ganaron terreno las marcas chinas MG, Geely, Jetour y Changan. Los registros citados no incluyen las operaciones de BYD, Chirey y GAC, por lo que la participación de fabricantes asiáticos podría ser mayor.

      Durante agosto se comercializaron en México 17 mil 46 vehículos electrificados, cifra que incluye híbridos convencionales, conectables y eléctricos. El resultado representó un crecimiento anual de 43.6 por ciento y equivalió al 13.2 por ciento de todas las ventas automotrices del mes.

      Los híbridos son los más buscados

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      Los automóviles híbridos convencionales concentraron la mayor parte de la demanda, con 11 mil 146 unidades vendidas durante agosto, equivalentes al 65.4 por ciento del segmento electrificado.

      En segundo lugar se ubicaron los híbridos conectables, con 3 mil 205 unidades y una participación de 18.8 por ciento. Los vehículos completamente eléctricos sumaron 2 mil 695 unidades, correspondientes al 15.8 por ciento.

      Las cifras muestran que los consumidores mexicanos todavía prefieren los híbridos, que combinan un motor de combustión con uno eléctrico y no necesariamente requieren conectarse a una estación de carga.

      Ventas electrificadas alcanzan un récord

      Entre enero y agosto de 2026 se vendieron 129 mil 359 vehículos electrificados, un incremento de 46.1 por ciento frente a las 88 mil 529 unidades registradas durante el mismo periodo de 2025.

      Su participación en el mercado automotor llegó a un máximo histórico de 12.8 por ciento. Una década antes, en 2016, esta clase de unidades representaba apenas 0.5 por ciento de las ventas nacionales.

      El crecimiento ha sido favorecido por la incorporación de nuevos modelos, el ahorro de combustible y los beneficios fiscales o de circulación disponibles en algunas entidades.

      CDMX encabeza las compras

      La Ciudad de México fue la entidad con más vehículos electrificados vendidos entre enero y agosto, con 30 mil 109 unidades, equivalentes al 23.3 por ciento del total nacional.

      Le siguieron el Estado de México, con 17 mil 341 vehículos; Nuevo León, con 13 mil 577; Jalisco, con 11 mil 351, y Guanajuato, con 5 mil 72 unidades.

      La concentración en las principales zonas metropolitanas está relacionada con las restricciones del programa Hoy No Circula, la disponibilidad de infraestructura y el interés de los automovilistas por reducir su consumo de gasolina.

      Aunque los eléctricos registran un crecimiento sostenido, los datos muestran que los híbridos continúan como la principal puerta de entrada a la movilidad electrificada en México.

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