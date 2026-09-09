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Salinas Pliego paga mes con mes, por eso está enojado: Sheinbaum

Salinas Pliego sigue un plan de pago en 18 meses para saldar su deuda fiscal con Elektra.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 10:42 a.m.
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Salinas Pliego paga mes con mes, por eso está enojado: Sheinbaum
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego paga mes con mes los impuestos que debía y "por eso está un poco enojado".

      En su conferencia mañanera de este miércoles 9 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que el dueño de TV Azteca "está pagando cada mes lo que debía de Elektra".

      "Se hizo un mecanismo. Fíjense: Él por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente López Obrador, ahora tuvo que pagar prácticamente el doble, la verdad. Entonces, está pagando 31 mil millones de pesos que se están destinando, principalmente, a los Programas de Bienestar, a las becas.

      "Entonces, ¿Cómo lo pagó? Pagó un monto de inicio, y después se le hizo un programa para pagar en 18 meses. Él sigue pagando todavía, y al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas a menos que haya alguna otra cosa de irregularidad que él cometa", refirió.

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      "¿Y ha cumplido?", se le preguntó en el Salón Tesorería.

      "Sí, ha cumplido cada mes, por eso está un poco enojado", respondió la Mandataria federal entre risas.

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