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Inflación anual se ubica en 3.26%, reporta Inegi

Destaca incrementos en cebolla, huevo y colegiaturas que afectan precios

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 10:24 a.m.
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Inflación anual se ubica en 3.26%, reporta Inegi
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      Debido al alza de precios de algunos alimentos y servicios como taxis y colegiaturas, en agosto la inflación general anual subió a 3.26% desde el 3.12% de julio pasado.

      El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer esta mañana que durante el octavo mes de 2026 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 145.462 puntos.

      Lo anterior significó un aumento de 0.20% respecto al mes anterior con lo cual la inflación general anual se ubicó en 3.26%.

      Destacó que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.06% y la anual, de 3.57%.

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      Banco Base señaló que con ese resultado se cortó una racha de cuatro meses en que el indicador que mide los precios al consumidor se estaba desacelerando.

      Hizo notar que en julio la inflación ya había tocado el menor nivel desde mayo de 2020 cuando la actividad económica se encontraba afectada severamente por la pandemia.

      El Inegi informó que el impulso se dio por el lado del componente subyacente que avanzó 3.88%, que no contempla los precios de la energía ni de alimentos frescos, ya que en la parte de mercancías con alimentos bebidas y servicios crecieron por arriba del promedio anual con 4.68% y 4.33%, respectivamente.

      A pesar de que la no subyacente se colocó en 1.13% a tasa anual a su interior, en frutas y verduras los precios se encarecieron 4.10% y en las tarifas autorizadas por el gobierno se incrementaron 7.62% a tasa anual.

      Los productos que más subieron de precio en agosto fueron la cebolla con 32.70%, el huevo se encareció 8.91%, el chile serrano 19.61% y otras frutas con 7.12% entre ellos el limón con 11.17%.

      Por lo tanto las fondas, taquerías, loncherías y torterías ajustaron sus precios en 0.43%.

      Entre los servicios más caros destacaron las colegiaturas en el nivel de universidad con un ascenso mensual de 1.29%, el taxi y el colectivo con encarecimientos de 1.52% y 0.71%.

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      A la baja se movieron los precios de la calabacita, el aguacate, pollo, jitomate, la papa y otros tubérculos así como la lechuga y col.

      Tabasco, Yucatán, Puebla y Veracruz sobresalieron como las entidades federativas con la inflación más alta, mientras que Zacatecas, Baja California y Aguascalientes por las caídas de los precios al consumidor más importantes.

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