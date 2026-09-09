Paquete económico, sin más impuestos ni gasolinazos: CSP

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni gasolinazos y afirmó que garantiza el presupuesto para la gente y considera medidas para evitar la evasión fiscal.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "no hay nuevos impuestos para la gente, eso es lo primero, tampoco va a haber gasolinazos, lo que hay son medidas para evitar, porque todavía hay evasión fiscal".

"Es un Paquete Económico responsable, no se está endeudando al país como luego quieren decir, no hay nuevos impuestos como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente", dijo.

En ese sentido, destacó el aumento del 10.7% en educación; 13% en ciencia; 11.3% en salud; 11.5% en seguridad; 20.6% en campo, así como también garantizó el aumento al salario por encima de la inflación de los trabajadores del Estado y el presupuesto a órganos autónomos.

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Adicionalmente, enfatizó que se mantienen los incentivos para la inversión considerados en el Plan México, así como para las nuevas inversiones, "porque suponemos que van a pagar los impuestos que deben de pagar entonces no están incluidos en ninguno de los mecanismos contra la evasión fiscal".

Explicó que también se mantienen los incentivos a los combustibles para que no aumente el precio de la gasolina y el diésel "por si siguen creciendo o siguen altos los precios del petróleo".

En ese sentido, destacó que se ha detectado que las empresas que menos Impuesto sobre la Renta pagan o que determinan pérdida fiscal, utilizan facturas presuntamente falsas hasta por el 10% de sus gastos para evadir el pago de sus contribuciones.

Medidas para evitar la evasión fiscal

Las acciones contra la planeación fiscal agresiva emprendidas por la institución han derivado en la publicación de más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el bloqueo de más de 38 mil compañías que realizaban operaciones ficticias y la realización de casi 2 mil auditorías a contribuyentes que adquirieron este tipo de comprobantes.

Además de las facturas falsas, el titular del SAT señaló una anomalía recurrente en el comportamiento de miles de contribuyentes corporativos: el abuso de las pérdidas fiscales.

Actualmente se observa que 129 mil empresas han declarado pérdidas en los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54 mil empresas llevan cinco años seguidos sin pagar impuestos, a pesar de que reportan un incremento en sus ingresos y sin contar con una justificación real.

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Para frenar estos esquemas, el Paquete Económico plantea reforzar la trazabilidad en toda la cadena de suministro de combustibles como gasolina y diésel, poner límites a los gastos corporativos y dar continuidad al programa de regularización fiscal para la disminución de multas y recargos.

El funcionario subrayó que estos logros han permitido alcanzar un nivel histórico en los ingresos tributarios, estimado en 15.4% del Producto Interno Bruto para 2026, recaudando con eficiencia y honestidad, y sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar las tasas existentes.

Va gobierno por generalizar pagos digitale

Ayer martes, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene la finalidad de contar con un marco jurídico para fomentar dichas transacciones.

"La construcción de bienestar no se produce por la sola disponibilidad de la infraestructura, requiere que la aceptación de pagos digitales sea generalizada, que exista mecanismos de identidad que permita los procesos a distancia y que la transición cuente con un marco jurídico de rango legal", explica el documento.

La expedición de la nueva ley busca promover la adopción e implementación de medios de pagos electrónicos y digitales, para ello se creará el expediente digital ciudadano.

Éste será un mecanismo de confianza para la consulta o uso de documentos o información de los usuarios, "que aceptarán las entidades en la contratación y acceso a servicios financieros, cuando lo solicitan sus clientes.

"Para la implementación de los medios de pago electrónicos y digitales, los proveedores de bienes y servicios y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, habilitarán la infraestructura necesaria para su recepción y promover su uso entre los usuarios, informarán a los usuarios aquellos que han sido habilitados, adoptarán las medidas necesarias para atender, en su caso subsanar las contingencias que impidan su aceptación", expone la iniciativa.

La Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pagos digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.

Las autoridades deberán llevar a cabo planes, políticas y programas en materia de conectividad, qué coadyuven en su implementación, operación y facilitan su acceso para la población.

"Las autoridades deberán coadyuvar al cumplimiento de la política nacional de inclusión financiera, a fin de promover el uso de medios de pago digitales y electrónicos", establece el proyecto del Ejecutivo federal.

El Banco de México podrá ampliar los niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista, con la finalidad de generar alternativas que se adapten a las necesidades de la población, para incentivar el uso de medios de pago electrónicos y digitales.