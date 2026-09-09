Las Spice Girls preparan una sorpresa 30 años después de "Wannabe"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES.- Las Spice Girls reavivaron los rumores sobre su regreso a los escenarios o el lanzamiento de nueva música tras publicar un misterioso video en sus redes sociales.

Los perfiles oficiales del grupo, integrado originalmente por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham, difundieron un breve clip que anticipa un anuncio para este jueves 10 de septiembre a las 14:00 horas del Reino Unido.

La publicación tiene como fondo la canción "Wannabe", lanzada en 1996, y fue grabada en las escaleras del mismo hotel donde se filmó el videoclip del tema.

Buscan seguidores que canten y bailen

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las imágenes aparece un periódico tirado en las escaleras. Al acercarse la cámara, puede leerse un mensaje dirigido a los seguidores del grupo.

"¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?", señala el anuncio.

La referencia despertó distintas teorías entre los seguidores, quienes especulan sobre una posible gira, un nuevo álbum o una edición especial por los 30 años del lanzamiento de "Wannabe".

El periódico utilizado es The Stage, el mismo medio que publicó en 1994 la convocatoria para formar una nueva agrupación femenina que posteriormente daría origen a las Spice Girls.

El anuncio también señala que para conocer la novedad "no se necesita partitura", pero sí un reproductor de vinilos o discos compactos, lo que reforzó las versiones sobre un lanzamiento musical.

Mensaje podría ocultar una segunda fecha

Al final del video aparece una serie de números que algunos seguidores interpretaron como fechas. La primera parte, "1009", coincidiría con el 10 de septiembre, día previsto para el anuncio.

Los números restantes, "061126", podrían hacer referencia al próximo 6 de noviembre de 2026, aunque el grupo no ha confirmado esta interpretación.

Al ingresar en el sitio oficial de las Spice Girls, el video aparece automáticamente junto con un formulario para recibir las últimas actualizaciones de la agrupación.

¿Volverá Victoria Beckham?

Las Spice Girls son una de las agrupaciones femeninas más exitosas de la música pop, con nueve canciones en el primer lugar de las listas británicas y más de 100 millones de discos vendidos.

Geri Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton realizaron su última gira como grupo en 2019, con 13 conciertos en estadios del Reino Unido y Europa.

Victoria Beckham no participó en esos espectáculos y no se presenta públicamente con la agrupación desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Los rumores sobre una reunión de las cinco integrantes aumentaron en febrero, cuando Cruz Beckham publicó un video en el que Victoria, Geri, Mel C y Emma cantaban "Viva Forever". Mel B no apareció en aquella grabación.

Por ahora, las Spice Girls no han confirmado si su anuncio corresponderá a una gira, música inédita o una reedición conmemorativa.