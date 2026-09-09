logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Adolescente dispara dentro de una escuela

El joven de 17 años utilizó un arma de menor letalidad para intimidar a las personas y después se autolesionó

Por EFE

Septiembre 09, 2026 11:54 a.m.
A
Adolescente dispara dentro de una escuela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      BOGOTÁ.- Un adolescente de 17 años realizó varios disparos intimidatorios dentro de una institución educativa de Medellín, Colombia, y posteriormente se autolesionó, informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

      El joven ingresó al plantel con un arma de menor letalidad y accionó el dispositivo para intimidar a las personas que se encontraban en el lugar.

      "Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín", señaló Gutiérrez mediante una publicación en X.

      Trasladan al joven a un hospital

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Después de los disparos, el adolescente se provocó lesiones y fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención. Las autoridades no informaron cuál es su estado de salud.

      El alcalde indicó que elementos de seguridad y otras autoridades acudieron al colegio para investigar lo ocurrido y determinar cómo ingresó el arma.

      "En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó", agregó.

      Hasta el momento no se ha informado de otras personas lesionadas ni se han dado a conocer las causas que llevaron al adolescente a realizar los disparos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Adolescente dispara dentro de una escuela
      Adolescente dispara dentro de una escuela

      Adolescente dispara dentro de una escuela

      SLP

      EFE

      El joven de 17 años utilizó un arma de menor letalidad para intimidar a las personas y después se autolesionó

      Moscú sin intención de dañar a Europa
      Moscú sin intención de dañar a Europa

      Moscú sin intención de dañar a Europa

      SLP

      AP

      Luego de que autoridades europeas culparan a Moscú de campañas de sabotaje en su territorio

      Ordena Hungría salida de diplomáticos rusos
      Ordena Hungría salida de diplomáticos rusos

      Ordena Hungría salida de diplomáticos rusos

      SLP

      AP

      Ataca EU barcos petroleros iraníes
      Ataca EU barcos petroleros iraníes

      Ataca EU barcos petroleros iraníes

      SLP

      AP

      Destruyó cinco embarcaciones en respuesta a los recientes ataques contra buques de guerra