Adolescente dispara dentro de una escuela

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BOGOTÁ.- Un adolescente de 17 años realizó varios disparos intimidatorios dentro de una institución educativa de Medellín, Colombia, y posteriormente se autolesionó, informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

El joven ingresó al plantel con un arma de menor letalidad y accionó el dispositivo para intimidar a las personas que se encontraban en el lugar.

"Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín", señaló Gutiérrez mediante una publicación en X.

Trasladan al joven a un hospital

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Después de los disparos, el adolescente se provocó lesiones y fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención. Las autoridades no informaron cuál es su estado de salud.

El alcalde indicó que elementos de seguridad y otras autoridades acudieron al colegio para investigar lo ocurrido y determinar cómo ingresó el arma.

"En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó", agregó.

Hasta el momento no se ha informado de otras personas lesionadas ni se han dado a conocer las causas que llevaron al adolescente a realizar los disparos.