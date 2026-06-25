"Memo" Ochoa cerró "con broche de oro" su carrera

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Cuando del director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre decidió sustituir al portero Raúl Rangel por Guillermo Ochoa al minuto 78 del partido contra República Checa, 80 mil almas en el Estadio Ciudad de México y millones a través de sus televisores se pararon a ovacionar al histórico portero mexicano que cumplió el sueño de jugar su cuarto Mundial y su último partido como futbolista profesional.

Fue entre gritos, cánticos y llantos de emoción que Ochoa recibió la cinta de capitán por parte de Edson Álvarez para dar cierre al partido contra los checos, donde se vivió una fiesta inolvidable en la historia de la Selección Mexicana, que terminó líder de grupo con puntaje perfecto y sin recibir goles en contra.

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En zona mixta al terminar el partido, "Memo" hizo un repaso sobre su carrera y con emoción, habló sobre lo que significó para él jugar este último partido cuidando la portería tricolor."Uno a veces puede planear el retiro con tiempo atrás. Lo va platicando con los clubes, directivos. El mío no. Lo mío fue una apuesta para llegar a este Mundial, yo sabía que no iba a ser sencillo, cuando supe que iba a ser en México sabía que había que sacrificar muchas cosas, empujar de muchos lados, con ayuda de mucha gente porque no lo hice solo, con apoyo de mi familia. Y requiere mucha constancia, dedicación y a veces uno pasa mucha soledad. Pasé mucha soledad en este último tramo y salí bien recompensado", declaró "Memo".Horas antes del inicio del partido contra República Checa, una marca patrocinadora del Mundial "adelantó" su presencia en el partido, pero contrario a los rumores y sospechas de que ya estaba todo armado, el histórico portero tricolor mencionó que "no estaba planificado, ni en la charla durante la semana para hoy. Y la vida te lo va acomodando, el escenario se acomodó. La vida y el futbol me tenían preparado este final y esta despedida. Fue cerrar con broche de oro una trayectoria de 22 o 23 años en el futbol. No puedo pedirle más al futbol, de mi parte lo he dejado todo, lo he dado, me voy vacío porque lo entregué todo a mis equipos y a la selección así que me voy feliz, con la cara en alto".El mensaje de Guillermo Ochoa a sus detractoresComo suele pasar con las grandes figuras en cualquier ámbito, sobre todo en el futbol, la figura de "Memo" Ochoa dividió opiniones a lo largo de su carrera. Quien pasara por clubes como América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, AVS Futebol y AEL Limassol, tuvo fanáticos y detractores; sin embargo, él se queda con quienes le demostraron cariño en toda su trayectoria."Siempre fueron más los buenos, la gente que destacaba mi carrera, el cariño de la afición por donde pasara, fuera en Francia donde madrugaban para ver mis partidos, dejar huella ahí, igual en España, cómo me trataron en Italia, Bélgica, mi teléfono está explotando de mensajes de todo el mundo y eso es lo más bonito, el cariño que me llevo de los lugares donde he pasado, que me agradecen ser amigos, y eso es lo bonito del futbol, que en todo momento en mi carrera hubo momentos buenos, malos, pero en todo momento pude disfrutarlo a mi manera", mencionó.¿Qué mensaje le da Guillermo Ochoa al niño que soñaba con ser futbolista?En uno de los momentos más emotivos de su atención a los medios de comunicación, quien recibió el parche en homenaje a sus seis presencias en Copas del Mundo le dedicó unas palabras al joven Memo Ochoa que soñaba con cumplir los sueños que consiguió en su carrera."Le diría que no deje de creer en él, de perseguir sus sueños, que a pesar de las locuras ingenuas o atrevidas o decisiones que va a tomar en su carrera, a veces inconscientes, va a lograr corregir el camino y salir adelante en cada una de las situaciones, que siga así porque le va a dejar huella a muchos niños, mucha huella por los países que pasó y que al final va a tener un final feliz", concluyó.