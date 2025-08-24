Susana Zabaleta revela dificultades en telenovelas con Lucero
Los foros de televisión guardan secretos que nunca aparecen en pantalla. En uno de estos escenarios, Susana Zabaleta y Lucero protagonizaron momentos de tensión que marcaron "Mi destino eres tú", proyecto que realizaron juntas en el año 2000.
En aquel entonces, mientras Lucero ya acumulaba éxitos y reconocimiento, Susana avanzaba con esfuerzo en un medio exigente, buscando consolidar su carrera.
Años después del estreno de la telenovela, Susana recordó aquel incómodo episodio en el que también estuvo involucrado Jorge Salinas.
En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la soprano recordó una escena en la que se moría el personaje de Salinas, pues en la historia él era su esposo y ella bromeó con él diciéndole: "Yo soy tu pinch... Karma". La productora Karla Estrada, al escucharla, se acercó molesta y le dijo: "Ya te oí, ya te oí".
Extrañada, Susana le preguntó a qué se refería, y la productora le aseguró que había escuchado que decía: "Pinch... Karla".
La actriz intentó aclarar el malentendido. Primero le pidió a Jorge que confirmara lo que había dicho, pero él respondió: "Yo no oí nada". Luego recurrió a Lucero, quien también respondió: "No, yo no oí nada".
El incidente llegó hasta los altos mandos de Televisa, y aunque Susana no fue despedida, permaneció varios capítulos "en coma" dentro de la historia. Con humor, comentó: "180".
Para ella, estar postrada en la cama no fue tan negativo, ya que seguía cobrando y consideró que la experiencia formaba parte de su aprendizaje profesional: "Uno siempre se queja cuando pasan cosas terribles y dices... yo hubiera hecho una gran carrera en tele, pero no hay nada que no tenga que ver con hacia dónde va encaminado tu mundo".
En entrevistas posteriores, Susana confesó que hacer telenovelas le resultaba difícil: "Lloraba por cómo la gente se trata y yo me enconchaba, y al mismo tiempo decían esta mam...". También señaló que muchas veces las protagónicas llegaban con su propio equipo de maquillaje y peinado, pero sentía que no le prestaban atención. "La sufrí mucho", aseguró.
A pesar de la tensión, Susana reconoció el talento de Lucero: "No somos amigas... No me cae bien alguien que se ríe siempre; alguien que es feliz todo el tiempo no puede ser mi amiga. Pero es una actriz increíble, yo no conozco a nadie tan preciso como Lucerito. ¡Qué bruta! 5, 4, 3, 2 y la vieja entraba en situación, pues si trabaja desde que nació, o sea, está muy cabr...".
