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El actor mexicano Vadhir Derbez se enfrenta a una nueva denuncia penal por presunta violación de una menor de edad, calificada como un delito grave. La acusación fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ha sido asignada a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que se encuentra bajo la dirección de Maribel Bojorges Beltrán. Hasta el momento, no se ha confirmado si se ha abierto una carpeta de investigación en relación con este caso, que involucra al hijo del reconocido comediante Eugenio Derbez.

Vadhir Derbez Alejandro González Torres ya cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez en la Ciudad de México, solicitada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local. En respuesta a esta orden, el actor interpuso un juicio de amparo, el cual fue atendido por la Jueza Emma Cristina Carlos Ávalos. Ella le otorgó la protección de la justicia, permitiendo que el Ministerio Público pueda emitir una nueva resolución sobre la necesidad de medidas de cautela.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, no satisfecha con la decisión, presentó un recurso de revisión ante el Cuarto Tribunal Colegiado. Este ha asignado el caso al magistrado José Rogelio Alanís García, conocido por su postura crítica hacia la reforma judicial reciente. Sin embargo, la impugnación aún no ha sido resuelta, ya que el pleno del tribunal decidió dejar el asunto en lista durante su sesión del pasado 10 de noviembre. Como consecuencia, el amparo concedido a Derbez no ha adquirido firmeza, lo que faculta a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para ejecutar la orden de captura vigente en su contra, originada por la carpeta de investigación CIFIDS/ FDS-7/UI - FDS-7-03/00152/04-2026.

El 28 de octubre, Derbez había solicitado al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal protección contra su captura, alegando riesgos a su integridad física y otros abusos potenciales. El juez resolvió a su favor, ordenando a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se abstenga de realizar acciones que comprometan su integridad o libertad personal. Así, se le concedió la suspensión de plano frente a actos que pudieran contradecir los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo.

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