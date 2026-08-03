Quieren que llegue a mi informe sin obras: Galindo

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La demora en la liberación de proyectos de infraestructura por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) llevó al alcalde Enrique Galindo a señalar que existe un "grado de mala fe" detrás de los retrasos, al considerar que el objetivo es impedir que su administración llegue al informe de gobierno con las obras en ejecución.

El edil afirmó que, a inicios de agosto, continúan detenidos proyectos que en conjunto representan más de 600 millones de pesos en inversión pública, entre ellos el paso a desnivel de El Saucito, el puente de Villa Magna y diversas pavimentaciones de gran escala.

Recordó que desde junio ha advertido sobre la falta de liberación de expedientes que, aseguró, han cumplido con todos los requisitos administrativos.

"Yo sí creo que hay un grado de mala fe, porque se trata de que llegue yo a mi informe sin esas obras", declaró Galindo, quien sostuvo que durante los últimos cuatro años los procedimientos de autorización se habían desarrollado sin contratiempos y que la situación de este año ha sido "verdaderamente tortuosa".

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Respecto al proyecto de Villa Magna, el alcalde dijo que el Ayuntamiento no ha recibido información oficial sobre la obra anunciada por el Gobierno del Estado en esa zona, pese a que se trata de una intervención que la administración municipal había planteado desde hace varios años. Explicó que el proyecto contempla un puente elevado para desfogar el tránsito procedente de Villa Magna y mejorar la conexión con el Periférico Oriente.

?? | El alcalde insistió en que la Contraloría estatal se tarda en la liberación de los proyectos en la capital.

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Galindo detalló que Villa Magna fue incorporado como una alternativa ante la incertidumbre que rodea a otras obras prioritarias. Señaló que, si el proyecto de El Saucito no puede ejecutarse debido a los tiempos y las festividades de la zona, el municipio deberá redirigir los recursos disponibles a otras intervenciones para evitar que el presupuesto destinado a infraestructura quede sin ejercerse.

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El presidente municipal insistió en que el principal riesgo para la obra de El Saucito es el tiempo perdido durante los meses de espera. Aunque reconoció la existencia de un amparo promovido por vecinos, consideró que el proceso legal podría desarrollarse de manera paralela a la licitación.

Adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con habitantes de la zona para definir la viabilidad del proyecto, mientras prepara el arranque de otras obras, como el puente elevado de Jacobo Payán, cuya licitación prevé concluir durante la próxima semana.